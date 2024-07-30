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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/kieve-verilen-f-16lar-abd-fuzeleriyle-donatilacak-1086344421.html
Kiev'e verilen F-16'lar ABD füzeleriyle donatılacak
Kiev'e verilen F-16'lar ABD füzeleriyle donatılacak
Sputnik Türkiye
Cephede fark yaratmayacağı bilinmesine rağmen Kiev için yalnızca moral desteği olacağı kabul edilen F-16 savaş uçaklarının ABD tarafından silahlandırılacağı... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T16:48+0300
2024-07-30T16:48+0300
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The Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna'ya gönderilecek olan F-16 savaş uçaklarını ABD yapımı füzelerle donatma yetkisine sahip olduğu aktarıldı.Haberde, Pentagon'un düzinelerce F-16 savaş uçağını ‘ABD yapımı füzeler ve diğer modern silahlarla’ donatmayı kabul ettiğine dikkat çekilirken, “F-16'ları havadan havaya füzelerle donatmayı kabul eden ABD, ayrıca Kiev'i AGM-88 HARM havadan karaya yüksek hızlı anti-radar füzeleri, AIM-120C-8 AMRAAM ve AIM-9X havadan havaya muharebe füze sistemleriyle donatmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.Aynı zamanda Washington'un Kiev'in bu silahları Rusya topraklarında kullanma hakkını sadece 'sınırın diğer tarafından gelen saldırılara yanıt' olarak sınırlandırdığı da belirtiliyor.10 Temmuz'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer etmeye başladıklarını söylemiş, bu jetlerin yaz başında Ukrayna semalarında uçmaya başlayacağını da sözlerine eklemişti.Geçen yıl Hollanda ve Danimarka, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları sağlamayı kabul ederken, Ukraynalı pilotların eğitimi de aynı dönemde başladı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ilk uçağın 2024 yazında teslim edileceğini duyurmuş, mayıs ayında konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, Kopenhag'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda F-16'ları kullanmasına izin vereceğini söylemişti.Danimarka ve Hollanda’nın, ABD yapımı ilk F-16'ları bu yaz Ukrayna'ya göndermeye hazırlandığını hatırlatan WSJ, ardından Belçika ve Norveç tarafından da Ukrayna ordusuna gönderilecek F-16’ların şu ana kadar hangi ülke ve hangi sistemlerle donatılacağının bilinmediğini kaydetti.Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 2028 yılına kadar Kiev rejimine bu türden 30 uçağın teslim edileceğini ve bunlardan ilkinin bu yıl geleceğini açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova’nın, bu savaş uçaklarının Kiev’e tedariklerini ükleer alanda kasıtlı bir sinyal olarak değerlendireceğini vurgularken, bu uçakların Ukrayna'da bulunmalarının temas hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, F-16’ların da Batı’nın yolladığı diğer silah türleriyle aynı şekilde imha edileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abd-ulusal-muhafizlari-ukraynali-pilotlar-f-16-kullanma-egitimlerini-yaz-sonunda-tamamlayacak-1086064138.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, abd, füze, washington dc, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), kiev, danimarka
ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, abd, füze, washington dc, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), kiev, danimarka

Kiev'e verilen F-16'lar ABD füzeleriyle donatılacak

16:48 30.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEF-16
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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Cephede fark yaratmayacağı bilinmesine rağmen Kiev için yalnızca moral desteği olacağı kabul edilen F-16 savaş uçaklarının ABD tarafından silahlandırılacağı bildirildi.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) yetkililere atıfta bulunduğu haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ukrayna'ya gönderilecek olan F-16 savaş uçaklarını ABD yapımı füzelerle donatma yetkisine sahip olduğu aktarıldı.
Haberde, Pentagon'un düzinelerce F-16 savaş uçağını ‘ABD yapımı füzeler ve diğer modern silahlarla’ donatmayı kabul ettiğine dikkat çekilirken, “F-16'ları havadan havaya füzelerle donatmayı kabul eden ABD, ayrıca Kiev'i AGM-88 HARM havadan karaya yüksek hızlı anti-radar füzeleri, AIM-120C-8 AMRAAM ve AIM-9X havadan havaya muharebe füze sistemleriyle donatmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.
Aynı zamanda Washington'un Kiev'in bu silahları Rusya topraklarında kullanma hakkını sadece 'sınırın diğer tarafından gelen saldırılara yanıt' olarak sınırlandırdığı da belirtiliyor.
10 Temmuz'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer etmeye başladıklarını söylemiş, bu jetlerin yaz başında Ukrayna semalarında uçmaya başlayacağını da sözlerine eklemişti.
Geçen yıl Hollanda ve Danimarka, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçakları sağlamayı kabul ederken, Ukraynalı pilotların eğitimi de aynı dönemde başladı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ilk uçağın 2024 yazında teslim edileceğini duyurmuş, mayıs ayında konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, Kopenhag'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarda F-16'ları kullanmasına izin vereceğini söylemişti.
Danimarka ve Hollanda’nın, ABD yapımı ilk F-16'ları bu yaz Ukrayna'ya göndermeye hazırlandığını hatırlatan WSJ, ardından Belçika ve Norveç tarafından da Ukrayna ordusuna gönderilecek F-16’ların şu ana kadar hangi ülke ve hangi sistemlerle donatılacağının bilinmediğini kaydetti.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, 2028 yılına kadar Kiev rejimine bu türden 30 uçağın teslim edileceğini ve bunlardan ilkinin bu yıl geleceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova’nın, bu savaş uçaklarının Kiev’e tedariklerini ükleer alanda kasıtlı bir sinyal olarak değerlendireceğini vurgularken, bu uçakların Ukrayna'da bulunmalarının temas hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini, F-16’ların da Batı’nın yolladığı diğer silah türleriyle aynı şekilde imha edileceğini ifade etmişti.
F-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
DÜNYA
ABD Ulusal Muhafızları: Ukraynalı pilotlar F-16 kullanma eğitimlerini yaz sonunda tamamlayacak
20 Temmuz, 19:56
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