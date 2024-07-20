https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abd-ulusal-muhafizlari-ukraynali-pilotlar-f-16-kullanma-egitimlerini-yaz-sonunda-tamamlayacak-1086064138.html
ABD Ulusal Muhafızları: Ukraynalı pilotlar F-16 kullanma eğitimlerini yaz sonunda tamamlayacak
ABD Ulusal Muhafızları: Ukraynalı pilotlar F-16 kullanma eğitimlerini yaz sonunda tamamlayacak
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Muhafızları, şu anda ABD’de F-16 uçaklarını kullanma eğitimi gören Ukraynalı pilotların geri kalanının kursu yaz sonunda tamamlayacağını bildirdi. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T19:56+0300
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ABD Ulusal Muhafızları’ndan bir temsilcinin Sputnik’e aktardığı üzere, ABD’de F-16 uçaklarını kullanma eğitimi gören Ukraynalı pilotların geri kalan kısmı, kursu yaz sonunda tamamlayacak.Yetkili, “Kalan pilotların yaz sonunda mezun olması bekleniyor” diye konuştu.Daha önce Politico gazetesi, bürokratlara atıfta bulunarak Ukrayna’nın Batılı ülkelere F-16 savaş uçaklarını kullanmak üzere eğitilen Ukraynalı pilot sayısının yetersizliğinden şikayetçi olduğunu ve ABD ile diğer ülkelerden eğitimlerini hızlandırmalarını talep ettiğini bildirmişti.Arizona Ulusal Muhafızları geçen mayısta geri kalan Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimini ağustosta tamamlayacaklarını belirtmişti. Nisan ayında ise ABD Hava Kuvvetleri’nden bir yetkili, bu eyalette 12 Ukraynalı pilotun eğitim gördüğünü söylemişti.Rusya, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatları yaparak değil, aynı zamanda Ukraynalı askerleri yetiştirerek çatışmaya doğrudan katıldığını ifade ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/rus-ordusu-kievin-planlarini-bozdu-f-16larin-bir-kismi-yurtdisindaki-uslere-konuslandirilacak-1084679263.html
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abd, abd ulusal muhafızlar, f-16, ukraynalı, eğitim, politico, rusya, vladimir putin
abd, abd ulusal muhafızlar, f-16, ukraynalı, eğitim, politico, rusya, vladimir putin
ABD Ulusal Muhafızları: Ukraynalı pilotlar F-16 kullanma eğitimlerini yaz sonunda tamamlayacak
ABD Ulusal Muhafızları, şu anda ABD’de F-16 uçaklarını kullanma eğitimi gören Ukraynalı pilotların geri kalanının kursu yaz sonunda tamamlayacağını bildirdi.
ABD Ulusal Muhafızları’ndan bir temsilcinin Sputnik’e aktardığı üzere, ABD’de F-16 uçaklarını kullanma eğitimi gören Ukraynalı pilotların geri kalan kısmı, kursu yaz sonunda tamamlayacak.
Yetkili, “Kalan pilotların yaz sonunda mezun olması bekleniyor” diye konuştu.
Daha önce Politico gazetesi, bürokratlara atıfta bulunarak Ukrayna’nın Batılı ülkelere F-16 savaş uçaklarını kullanmak üzere eğitilen Ukraynalı pilot sayısının yetersizliğinden şikayetçi olduğunu ve ABD ile diğer ülkelerden eğitimlerini hızlandırmalarını talep ettiğini bildirmişti.
Arizona Ulusal Muhafızları geçen mayısta geri kalan Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanma eğitimini ağustosta tamamlayacaklarını belirtmişti. Nisan ayında ise ABD Hava Kuvvetleri’nden bir yetkili, bu eyalette 12 Ukraynalı pilotun eğitim gördüğünü söylemişti.
Rusya, ABD ve NATO'nun sadece silah sevkiyatları yaparak değil, aynı zamanda Ukraynalı askerleri yetiştirerek çatışmaya doğrudan katıldığını ifade ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.