https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/eskrimde-milli-sporcu-nisanur-erbil-fransiz-rakibine-maglup-olarak-oyunlara-veda-etti-1086327195.html

Olimpiyat Oyunları'nda kılıç branşında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu Nisanur elendi

Olimpiyat Oyunları'nda kılıç branşında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu Nisanur elendi

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

nisanur erbil

olimpiyat oyunları

kılıç

eskrim

türkiye eskrim federasyonu

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Grand Palais'te yapılan eskrimde kadınlar kılıçta olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk olan Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.Nisanur Erbil, Eskrim kılıç bireysel kategoride Team Türkiye'yi temsil eden ilk olimpik kadın sporcu oldu.Nisanur Erbil kimdir?Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Nisanur Erbil’in eskrim kariyeri 13 yaşında başladı. Nisanur Erbil 2003 yılında Samsun’da dünyaya geldi.Eskrime başladıktan sonra iki yıl içerisinde milli takıma yükselen Erbil, Avrupa Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Kılıç kategorisinde takım halinde bronz madalya kazanan takımda yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/a-milli-kadin-voleybol-takimi-olimpiyatlarda-ilk-macinda-kiran-kirana-mucadele-1086296349.html

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