https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/eskrimde-milli-sporcu-nisanur-erbil-fransiz-rakibine-maglup-olarak-oyunlara-veda-etti-1086327195.html
Olimpiyat Oyunları'nda kılıç branşında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu Nisanur elendi
Olimpiyat Oyunları'nda kılıç branşında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu Nisanur elendi
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T10:50+0300
2024-07-30T10:50+0300
2024-07-30T10:56+0300
spor
nisanur erbil
olimpiyat oyunları
kılıç
eskrim
türkiye eskrim federasyonu
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Grand Palais'te yapılan eskrimde kadınlar kılıçta olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk olan Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.Nisanur Erbil, Eskrim kılıç bireysel kategoride Team Türkiye'yi temsil eden ilk olimpik kadın sporcu oldu.Nisanur Erbil kimdir?Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Nisanur Erbil’in eskrim kariyeri 13 yaşında başladı. Nisanur Erbil 2003 yılında Samsun’da dünyaya geldi.Eskrime başladıktan sonra iki yıl içerisinde milli takıma yükselen Erbil, Avrupa Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Kılıç kategorisinde takım halinde bronz madalya kazanan takımda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/a-milli-kadin-voleybol-takimi-olimpiyatlarda-ilk-macinda-kiran-kirana-mucadele-1086296349.html
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Olimpiyat Oyunları'nda kılıç branşında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu Nisanur elendi
10:50 30.07.2024 (güncellendi: 10:56 30.07.2024)
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi.
Grand Palais'te yapılan eskrimde kadınlar kılıçta olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk olan Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.
Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.
Nisanur Erbil, Eskrim kılıç bireysel kategoride Team Türkiye'yi temsil eden ilk olimpik kadın sporcu oldu.
Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Nisanur Erbil’in eskrim kariyeri 13 yaşında başladı. Nisanur Erbil 2003 yılında Samsun’da dünyaya geldi.
Eskrime başladıktan sonra iki yıl içerisinde milli takıma yükselen Erbil, Avrupa Yıldız ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda Kılıç kategorisinde takım halinde bronz madalya kazanan takımda yer aldı.