https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/a-milli-kadin-voleybol-takimi-olimpiyatlarda-ilk-macinda-kiran-kirana-mucadele-1086296349.html
Filenin Sultanlarından tarihi geri dönüş: Hollanda'yı 3-2 yendi
Filenin Sultanlarından tarihi geri dönüş: Hollanda'yı 3-2 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T11:33+0300
2024-07-29T11:33+0300
2024-07-29T12:36+0300
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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
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voleybol, son dakika, melissa vargas, hande baladın, türkiye
voleybol, son dakika, melissa vargas, hande baladın, türkiye
Filenin Sultanlarından tarihi geri dönüş: Hollanda'yı 3-2 yendi
11:33 29.07.2024 (güncellendi: 12:36 29.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.