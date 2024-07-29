Filenin Sultanlarından tarihi geri dönüş: Hollanda'yı 3-2 yendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Biden’ın kararı çılgın bir mücadeleye yol açtı
09:00
2 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Rusya ile müzakere açıklaması
09:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li senatör, Trump’a suikast girişimine ilişkin bilgiler aktardı
10:00
4 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Biden'ın kararı sürpriz değil
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
10:29
2 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
10:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Zincir marketlerde yeni dönem başladı
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
11:46
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
12:22
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Başkanı açıkladı: Rusya’yla doğrudan savaşa hazırlanıyorlar
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:05
0 dk
SESLİ HABER
Peynirlerin satışına yeni düzenleme
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan Rusya'ya patlayıcı girişi engellendi: Teröristler kullanacaktı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:10
2 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
19:19
1 dk
SESLİ HABER
Bodrum'da yakalanan Rus terörist iade edildi
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uçuşlarda rötar sorunu: Cumhurbaşkanı devrede
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:49
3 dk
SESLİ HABER
İlber Ortaylı açıkladı: Atatürk sahipsiz köpekler için hangi önlemi aldı?
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Muhalif siyasetçi Medvedçuk: Ukrayna’nın kalıntıları can çekişiyor
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'dan açıklama: Müzakereye hazırız
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Seyahat acentelerinin yetkisi kısıtlanıyor
20:29
1 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
20:38
1 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
20:46
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
20:54
1 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
21:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD televizyonu: Trump seçilirse Ukrayna kabul edecek
21:10
2 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara uyarı
21:21
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
21:32
2 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Kuaförlerden haftalık izin düzenlemesine ilişkin yeni talep
21:54
2 dk
SESLİ HABER
Kronikten daha şiddetli: 'Hiper yorgunluk' nasıl geçer?
22:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
22:11
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
22:19
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobilde her şey değişti
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşıyla görüştü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
Bazı otomobillere ÖTV indirimi geldi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Yurtdışı çıkış harç pulundan kimler muaf tutulacak?
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD yetkilileri ve Ermeni heyeti buluştu: Konu Azerbaycan
23:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Putin'den ABD'ye Soğuk Savaş hatırlatması
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Akşam yemeğini terk etmek neden yaşlandırır?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/a-milli-kadin-voleybol-takimi-olimpiyatlarda-ilk-macinda-kiran-kirana-mucadele-1086296349.html
Filenin Sultanlarından tarihi geri dönüş: Hollanda'yı 3-2 yendi
Filenin Sultanlarından tarihi geri dönüş: Hollanda'yı 3-2 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi. 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T11:33+0300
2024-07-29T12:36+0300
spor
voleybol
son dakika
melissa vargas
hande baladın
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43bde281494edd1428196f151fcc7e71.jpg
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086298985_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d97583cff4bb072c2ef20b5f03da1b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
voleybol, son dakika, melissa vargas, hande baladın, türkiye
voleybol, son dakika, melissa vargas, hande baladın, türkiye

Filenin Sultanlarından tarihi geri dönüş: Hollanda'yı 3-2 yendi

11:33 29.07.2024 (güncellendi: 12:36 29.07.2024)
© AA / Mustafa YalçınFilenin sultanları
Filenin sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала