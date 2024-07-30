Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'

Türkiye
TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Türkiye'nin en öne çıkan şirketleri yıllardır vergi ödemiyormuş'
09:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülke olarak ne kadar mutluyuz?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
15:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
16:14
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
17:15
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
17:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İçişleri, Adalet Bakanlığı'na neden dava açtı?
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Melis Karaduman, stüdyo konuğumuz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/ekonomik-guven-endeksi-944-oldu-11-ayin-en-dusuk-seviyesi-1086330404.html
Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'
Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'
Sputnik Türkiye
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu. Güven endeksi 2023 yılının Ağustos ayında 94.2 olarak belirlenmişti. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T11:38+0300
2024-07-30T11:39+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
temmuz
2024
perakende satış
inşaat sektörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Haziran'da 95.8 olan endeks, Temmuz'da yüzde 1.5 azalışla 94.4'e düştü.Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3.1 azalarak 75.9'a geriledi.Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.8 düşüşle 98.7 oldu.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.1 azalışla 114.1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.5 düşüşle 107.1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.9 azalarak 87.1 değerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tuik-arastirma-raporunu-yayimladi-turkiyenin-nufusu-2100de-55-milyonun-altina-dusebilir-1086329521.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekonomik güven endeksi, ekonomik güven endeksi temmuz, ekonomik güven endeksi 2024, ekonomik güven endeksi temmuz 2024, ekonomik güven endeksi 94,4, ekonomik güven endeksi 94.4, tüik ekonomik güven endeksi
ekonomik güven endeksi, ekonomik güven endeksi temmuz, ekonomik güven endeksi 2024, ekonomik güven endeksi temmuz 2024, ekonomik güven endeksi 94,4, ekonomik güven endeksi 94.4, tüik ekonomik güven endeksi

Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'

11:38 30.07.2024 (güncellendi: 11:39 30.07.2024)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA
Abone ol
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu. Güven endeksi 2023 yılının Ağustos ayında 94.2 olarak belirlenmişti.
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Haziran'da 95.8 olan endeks, Temmuz'da yüzde 1.5 azalışla 94.4'e düştü.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3.1 azalarak 75.9'a geriledi.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.8 düşüşle 98.7 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.1 azalışla 114.1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.5 düşüşle 107.1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.9 azalarak 87.1 değerini aldı.
2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri

Aylar/Yıllar

2023

2024

Ocak

99.5

99.4

Şubat

99.1

99

Mart

98.9

100

Nisan

102.4

99

Mayıs

103.8

98.2

Haziran

101.3

95.8

Temmuz

99.4

94.4

Ağustos

94.2

Eylül

95.5

Ekim

96.6

Kasım

95.3

Aralık

96.4

Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
TÜRKİYE
TÜİK araştırma raporunu yayımladı: 'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
11:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала