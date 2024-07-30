https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/ekonomik-guven-endeksi-944-oldu-11-ayin-en-dusuk-seviyesi-1086330404.html

Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'

Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'

Sputnik Türkiye

Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu. Güven endeksi 2023 yılının Ağustos ayında 94.2 olarak belirlenmişti. 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T11:38+0300

2024-07-30T11:38+0300

2024-07-30T11:39+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomik güven endeksi

temmuz

2024

perakende satış

inşaat sektörü

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Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Haziran'da 95.8 olan endeks, Temmuz'da yüzde 1.5 azalışla 94.4'e düştü.Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3.1 azalarak 75.9'a geriledi.Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.8 düşüşle 98.7 oldu.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.1 azalışla 114.1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.5 düşüşle 107.1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.9 azalarak 87.1 değerini aldı.

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