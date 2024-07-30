https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/ekonomik-guven-endeksi-944-oldu-11-ayin-en-dusuk-seviyesi-1086330404.html
Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'
Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'
Sputnik Türkiye
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu. Güven endeksi 2023 yılının Ağustos ayında 94.2 olarak belirlenmişti. 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T11:38+0300
2024-07-30T11:38+0300
2024-07-30T11:39+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
temmuz
2024
perakende satış
inşaat sektörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Haziran'da 95.8 olan endeks, Temmuz'da yüzde 1.5 azalışla 94.4'e düştü.Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3.1 azalarak 75.9'a geriledi.Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.8 düşüşle 98.7 oldu.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.1 azalışla 114.1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.5 düşüşle 107.1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.9 azalarak 87.1 değerini aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tuik-arastirma-raporunu-yayimladi-turkiyenin-nufusu-2100de-55-milyonun-altina-dusebilir-1086329521.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekonomik güven endeksi, ekonomik güven endeksi temmuz, ekonomik güven endeksi 2024, ekonomik güven endeksi temmuz 2024, ekonomik güven endeksi 94,4, ekonomik güven endeksi 94.4, tüik ekonomik güven endeksi
ekonomik güven endeksi, ekonomik güven endeksi temmuz, ekonomik güven endeksi 2024, ekonomik güven endeksi temmuz 2024, ekonomik güven endeksi 94,4, ekonomik güven endeksi 94.4, tüik ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi 94.4 oldu: '11 ayın en düşük seviyesi'
11:38 30.07.2024 (güncellendi: 11:39 30.07.2024)
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu. Güven endeksi 2023 yılının Ağustos ayında 94.2 olarak belirlenmişti.
Ekonomik güven endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.5 azalarak 94.4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Haziran'da 95.8 olan endeks, Temmuz'da yüzde 1.5 azalışla 94.4'e düştü.
Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3.1 azalarak 75.9'a geriledi.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.8 düşüşle 98.7 oldu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.1 azalışla 114.1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.5 düşüşle 107.1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0.9 azalarak 87.1 değerini aldı.
2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri
Aylar/Yıllar
2023
2024
Ocak
99.5
99.4
Şubat
99.1
99
Mart
98.9
100
Nisan
102.4
99
Mayıs
103.8
98.2
Haziran
101.3
95.8
Temmuz
99.4
94.4
Ağustos
94.2
Eylül
95.5
Ekim
96.6
Kasım
95.3
Aralık
96.4