https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/tuik-arastirma-raporunu-yayimladi-turkiyenin-nufusu-2100de-55-milyonun-altina-dusebilir-1086329521.html

TÜİK araştırma raporunu yayımladı: 'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'

TÜİK araştırma raporunu yayımladı: 'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) projeksiyonuna göre, Türkiye nüfusunun 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin edilirken düşük senaryoya göre... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T11:22+0300

2024-07-30T11:22+0300

2024-07-30T11:22+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

nüfus

yaşlı nüfus

genç nüfus

orta yaş

adrese dayalı nüfus kayıt sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/17/1045039732_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e9f61d9c9e73eb50c5b8fbde7ab82a5f.jpg

TÜİK, 'Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100' araştırmasının sonuçlarını yayımladı.Söz konusu araştırmaya göre Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi.Buna göre, doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023'te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030'da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050'de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor.Türkiye nüfusunun 2050'li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda nüfusun, 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.'Düşük senaryoya göre nüfus 2100'de 55 milyonun altına düşecek'Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044'te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, 2100'de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor.Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.Nüfusun yaş yapısının önemli göstergesi olan ortanca yaşın 2050'de 44.8, 2100'de ise 52.2 olması bekleniyor.'Nüfus yaşlanmaya devam edecek'TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi artarken nüfus da yaşlanmaya devam edecek.Nüfusun yaş yapısının önemli göstergesi olan ve 2023'te 34 olarak hesaplanan ortanca yaşın, 2050'de 44.8, 2075'te 51.5 ve 2100'de 52.2 olması bekleniyor.Doğurganlıktaki hızlı düşüş projeksiyonda etkili olduBir kadının doğurganlık dönemi olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteren toplam doğurganlık hızındaki düşüşle uluslararası göç eğilimindeki değişim, geleceğe yönelik farklı varsayımlara dayalı projeksiyonların üretilmesine neden oldu.Bir nüfusun sayıca aynı kalabilmesi, diğer bir ifadeyle yenilenme düzeyinde kalabilmesi için bu nüfusu oluşturan her bir bireyin kendi yerine bir nesil bırakması gerekiyor. Nüfusun artmaya devam etmesi için kadın başına düşen çocuk sayısının en az 2.1 olması gerekiyor.Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 iken 2003 ve 2014 yılları arasında yenilenme seviyesi olan 2.1 düzeyinde durağan seyir gösterdi, bu yıldan sonra aşırı düşüşle 2023 yılında 1.51'e kadar geriledi. Doğurganlık hızındaki düşüşle bu konuda geliştirilecek politikaların olası etkileri de nüfus projeksiyonu hesaplamalarında dikkate alındı.'Türkiye'de 2075'te her 3 kişiden 1'inin yaşlı olması bekleniyor'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 yılı sonuçlarına göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Ana senaryo dikkate alındığında, yaşlı nüfus oranının 2050'de yüzde 23.1'e, 2075'te yüzde 31.7'ye ve 2100'de yüzde 33.6'ya ulaşması bekleniyor.Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısındaki değişimin süreceği tahmin ediliyor. Bu değişimi gösteren nüfus piramitleri 2023 ve 2075 yılları için incelendiğinde, doğurganlıktaki değişim, yaşlı nüfustaki artışla genç ve çalışma çağı nüfusundaki azalış 3 senaryoda da görülüyor.'Çalışma çağındaki nüfusun 2100'de yüzde 54.6'ya gerilemesi bekleniyor'Projeksiyona göre, çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı 2023'te yüzde 68.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın 2050'de yüzde 61.9'a, 2075'te yüzde 55.9'a, 2100'de yüzde 54.6'ya düşeceği öngörülüyor.Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 2023 yılında yüzde 21.4 oldu. Ana senaryoya göre bu oranın, 2050'de yüzde 15.1'e, 2075'te yüzde 12.4'e, 2100'de yüzde 11.8'e gerileyeceği tahmin ediliyor.'Demografik fırsat penceresinin 2030'un ilk yarısında kapanacağı öngörülüyor'Bağımlı nüfus toplamının, çalışma çağı nüfusunun yarısından az olduğu dönem, "demografik fırsat penceresi" olarak nitelendiriliyor. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 15 yaş altı nüfusun toplam nüfusun yüzde 30'undan az, yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş üzeri nüfusun ise toplam nüfusun yüzde 15'inden az olduğu dönemde demografik fırsat penceresinin açık olduğu değerlendiriliyor.Projeksiyon sonuçları, 2030'un ilk yarısında yaşlı nüfus oranının yüzde 15'i aşacağına ve demografik fırsat penceresinin kapanacağına işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/dogurganlik-hizi-dusuyor-turkiye-nufusu-2100de-50-milyonun-altina-dusebilir-1085735874.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye'nin nüfusu, türkiye'nin nüfusu 2100, türkiye'nin nüfus projeksiyonları, türkiye'nin nüfus tüik verileri, tüik nüfus verileri 2024, tüik nüfus projeksiyonları