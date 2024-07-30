https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/arac-sahipleri-dikkat-mtv-icin-son-gun-ne-zaman-1086325770.html
Araç sahipleri dikkat: MTV için son gün ne zaman?
Araç sahipleri dikkat: MTV için son gün ne zaman?
Sputnik Türkiye
2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T10:08+0300
2024-07-30T10:08+0300
2024-07-30T10:09+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
vergi
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araç
banka
vergi dairesi
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Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksiti ödemesi gündeme geldi. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. MTV 2. taksit ne zaman?2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.MTV ödemeleri, yarın sona erecek.MTV nereden ödenir?MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/otomobilde-beklenen-otv-indirimi-geldi-hangi-araclar-ucuzladi-1086322514.html
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mtv ödeme,mtv son gün ne zaman,mtv borcu ödeme nasıl yapılır?,motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenir?,motorlu taşıtlar vergisi ödeme hangi bankalar?,mtv kaç taksit 2024?,mtv sorgulama ve ödeme
Araç sahipleri dikkat: MTV için son gün ne zaman?
10:08 30.07.2024 (güncellendi: 10:09 30.07.2024)
2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapıldı, şimdi ise ikinci taksitler gündemde. MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek. Peki, 2. MTV taksit ödemesi ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ikinci taksiti ödemesi gündeme geldi. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.
2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi başladı.
MTV ödemeleri, yarın sona erecek.
MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.