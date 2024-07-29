https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/tff-calisani-itiraf-etti-ortalik-karisti-hamit-altintop-bana-bahis-oynatti-1086290959.html

TFF çalışanı itiraf etti, ortalık karıştı: 'Hamit Altıntop bana bahis oynattı'

TFF çalışanı itiraf etti, ortalık karıştı: 'Hamit Altıntop bana bahis oynattı'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski çalışanı Cemile Aylin Arslan, Hamit ve Halil Altıntop'u dolandırmakla suçlandığı davada beraat etti. Karar, Yargıtay... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T09:04+0300

2024-07-29T09:04+0300

2024-07-29T09:04+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

tff 1. lig

tff süper kupa

hamit altıntop

futbol

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

telefon dolandırıcılığı

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2006 yılında milli takım forması giyen Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerin, TFF tarafından yatırılan başarı primlerinin banka hesaplarından boşaltıldığı iddia edilmişti. Bu suçlama, TFF'de teknik direktör asistanı olarak çalışan Cemile Aylin Arslan, annesi S. A. ve kuzeni Hakan Gücün'e yönelik olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açılmasına neden oldu.'Bazen kazandık bazen kaybettik'Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Halil Altıntop’un hesabından 120 bin lira, Hamit Altıntop’un hesabından ise 307 bin lira, çeşitli kişilerin hesaplarına gönderildi. Bu kişiler arasında Arslan’ın kuaför çalışanları da bulunuyordu. Cemile Aylin Arslan ifadesinde, "Hamit Altıntop bana bahis oynattı. Bana gönderilen paralar, bahis oynamam için gönderilen paralardı. Bazen kazandık, bazen kaybettik" dedi.İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 35 yıla kadar hapis cezası istenen Cemile Aylin Arslan, Hamit Altıntop ile olan iletişim kayıtlarına bakılmasını talep etti. Hamit Altıntop ise Arslan'ı tanımadığını ve sadece iş amacıyla görüştüğünü belirtti. Halil Altıntop ise primlerinin sanıklar tarafından bilgileri dışında alındığını söyledi.Beraat kararında, HTS kayıtları ve mesajlaşmalar etkili olduMahkeme, anne S. A. için beraat kararı verdi, firari olan Hakan Gücen’in dosyasını ise ayırdı. Cemile Aylin Arslan’ın beraat kararında, HTS kayıtları ve mesajlaşmaların etkili olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda, Hamit Altıntop ile Arslan arasındaki iletişim kayıtlarının ve mesajların uyumlu olduğu ifade edildi.Görüşme kayıtları ve para transferleri uyumluMahkemenin beraat kararı Yargıtay’a taşındı ve Yargıtay 2. Ceza Dairesi, kararı onadı. Onama kararında, Hamit Altıntop ile Cemile Arslan arasındaki görüşme kayıtları ve para transferlerinin uyumlu olduğu vurgulandı.Bu gelişmeyle birlikte, Cemile Aylin Arslan hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları düşmüş oldu.

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