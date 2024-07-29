https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/galatasaraydan-transferde-ters-kose-dinamosunu-portekizde-buldu-1086288148.html
Galatasaray'dan transferde ters köşe: Dinamosunu Portekiz'de buldu
Galatasaray'dan transferde ters köşe: Dinamosunu Portekiz'de buldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Michy Batshuayi ve Elias Jelert transferlerinin ardından orta saha çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, yeni hedefini Portekiz'de buldu... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T06:57+0300
2024-07-29T06:57+0300
2024-07-29T06:57+0300
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Batshuayi ve Jelert'in kadroya katılması sonrası, orta saha transferine odaklanan Galatasaray, Portekizli oyuncu Florentino Luis için harekete geçti.Sabah'ın haberine göre, Galatasaray, Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Florentino Luis'in transferi için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun mali şartlarını sormakla birlikte transfer sürecinde sıkı bir pazarlığa girmeyi planlıyor.Florentino Luis, geçen sezon Benfica formasıyla 45 maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı yapamadı. Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.Futbola Real Formaçao altyapısında başlayan Florentino Luis, 2010-2011 sezonunda Benfica altyapısına katıldı. Kariyerinde Monaco ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Luis, şimdi Galatasaray'ın transfer radarında. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferi için geri sayıma geçti.Galatasaray taraftarları, Florentino Luis'in transferi ile takımın orta saha gücünün artmasını bekliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray'ın yeni sezonda daha iddialı bir kadro ile mücadele edeceği düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruktan-transfer-aciklamasi-1086268132.html
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florentino luis transfermarkt, florentino luis galatasaray, florentino luis skills, florentino luis gs
florentino luis transfermarkt, florentino luis galatasaray, florentino luis skills, florentino luis gs
Galatasaray'dan transferde ters köşe: Dinamosunu Portekiz'de buldu
Galatasaray, Michy Batshuayi ve Elias Jelert transferlerinin ardından orta saha çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, yeni hedefini Portekiz'de buldu ve görüşmelere başladı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Batshuayi ve Jelert'in kadroya katılması sonrası, orta saha transferine odaklanan Galatasaray, Portekizli oyuncu Florentino Luis için harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray, Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Florentino Luis'in transferi için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun mali şartlarını sormakla birlikte transfer sürecinde sıkı bir pazarlığa girmeyi planlıyor.
Florentino Luis, geçen sezon Benfica formasıyla 45 maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı yapamadı. Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Futbola Real Formaçao altyapısında başlayan Florentino Luis, 2010-2011 sezonunda Benfica altyapısına katıldı. Kariyerinde Monaco ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Luis, şimdi Galatasaray'ın transfer radarında. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferi için geri sayıma geçti.
Galatasaray taraftarları, Florentino Luis'in transferi ile takımın orta saha gücünün artmasını bekliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray'ın yeni sezonda daha iddialı bir kadro ile mücadele edeceği düşünülüyor.