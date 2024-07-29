https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/bakan-yerlikaya-paylasti-geregi-yapildi-1086318305.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T23:15+0300

2024-07-29T23:15+0300

2024-07-29T23:40+0300

türkiye

ali yerlikaya

yol

kavga

trafik

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada tepkilere neden olan video ile ilgili ''Gereği yapıldı' başlığıyla açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Temmuz'da Bağcılar'da meydana gelen, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişiyle ilgili görüntülerin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini belirtti.Saldırıya uğrayan kişinin O.K, şüphelinin ise E.C. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bakan-yerlikaya-hedefimiz-krizleri-degil-afet-risklerini-yonetmektir-1086260465.html

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ali yerlikaya, yol, kavga, trafik