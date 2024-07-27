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Bakan Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Bakan Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletin milleti yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Hedefimiz krizleri yönetmek değil... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T17:14+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valilik tören alanında düzenlenen, "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış" töreninde konuştu.Kaçkar Dağları gibi yüce, Fırtına Deresi gibi coşkun, yiğit ve mert Rizelileri kucakladığını ifade eden Yerlikaya, mavi ile yeşilin en güzel halinin bir araya geldiği, eşsiz doğal güzelliklere sahip Rize'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.Törenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 22 yıldır açtığı yolun, ortaya koyduğu siyasetin, millete hizmet olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' sözleri bizim mücadelemizin mihengi olmuştur. Yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletimiz, milletimizi yalnız bırakmamıştır" dedi.Yerlikaya, afet yönetimini tek çatı altında toplamak için 2009'da kurulan AFAD Başkanlığı'nın en zor günlerde vatandaşın omzuna dokunan el, sıcak bir yuva, yaralarını saran bir kurum olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "AFAD tarafından son 15 yılda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan afetler sonrası belediye ve il özel idarelerine 6 milyar lira ödenek aktarıldı. 948'si Rize'de olmak üzere 5 bin 106 konutun yapımı tamamlandı, 1947 konutun yapımı da devam ediyor" diye konuştu.Bugün de 60'ı Çayeli Büyükköy beldesinde, 40'ı Muradiye beldesinde, 8'i de kırsalda köy evi olmak üzere AFAD tarafından yapılan 108 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Yerlikaya, Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde 305 konutun yapımının hızla sürdüğünü, yine Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde ise 120 konutun proje aşamasında olduğunu aktardı.Yerlikaya, son 1 yıl içinde Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 2'si Rize'de olmak üzere 24 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.'Bütünleşik bir afet yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz'Bu kabine döneminde yaraların bir an önce sarılması için afetlerin meydana geldiği Karadeniz'deki illere AFAD tarafından 291 milyon lirası Rize'ye olmak üzere,2 milyar 776 milyon lirayı aşkın ödenek aktarıldığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları "Risk Azaltma Faaliyetleri Kapsamında Dere Islahı Çalışmalarına Dair İş Birliği Protokolü" ile Karadeniz Bölgesi'ndeki 13 ilde, 8'i Rize'de olmak üzere 111 ekskavatörün saha çalışmalarına başladığını belirterek, şöyle devam etti:Yerlikaya, millete hizmet etme yolunda canla başla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, afad
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, recep tayyip erdoğan, afad

Bakan Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir

17:14 27.07.2024 (güncellendi: 17:16 27.07.2024)
© AA / Cemal Yurttaşİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletin milleti yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Hedefimiz krizleri yönetmek değil, afet risklerini yönetmektir" ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valilik tören alanında düzenlenen, "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış" töreninde konuştu.
Kaçkar Dağları gibi yüce, Fırtına Deresi gibi coşkun, yiğit ve mert Rizelileri kucakladığını ifade eden Yerlikaya, mavi ile yeşilin en güzel halinin bir araya geldiği, eşsiz doğal güzelliklere sahip Rize'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Törenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 22 yıldır açtığı yolun, ortaya koyduğu siyasetin, millete hizmet olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' sözleri bizim mücadelemizin mihengi olmuştur. Yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletimiz, milletimizi yalnız bırakmamıştır" dedi.
Yerlikaya, afet yönetimini tek çatı altında toplamak için 2009'da kurulan AFAD Başkanlığı'nın en zor günlerde vatandaşın omzuna dokunan el, sıcak bir yuva, yaralarını saran bir kurum olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "AFAD tarafından son 15 yılda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan afetler sonrası belediye ve il özel idarelerine 6 milyar lira ödenek aktarıldı. 948'si Rize'de olmak üzere 5 bin 106 konutun yapımı tamamlandı, 1947 konutun yapımı da devam ediyor" diye konuştu.
Bugün de 60'ı Çayeli Büyükköy beldesinde, 40'ı Muradiye beldesinde, 8'i de kırsalda köy evi olmak üzere AFAD tarafından yapılan 108 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Yerlikaya, Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde 305 konutun yapımının hızla sürdüğünü, yine Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde ise 120 konutun proje aşamasında olduğunu aktardı.
Yerlikaya, son 1 yıl içinde Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 2'si Rize'de olmak üzere 24 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

'Bütünleşik bir afet yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz'

Bu kabine döneminde yaraların bir an önce sarılması için afetlerin meydana geldiği Karadeniz'deki illere AFAD tarafından 291 milyon lirası Rize'ye olmak üzere,
2 milyar 776 milyon lirayı aşkın ödenek aktarıldığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:
"Bilim insanları, afet öncesi yapılan 1 birim harcamanın afet sonrası ortalama 15 birime karşılık geldiğini belirtiyor. Bu oran, yoğun sel ve taşkın afetlerinin yaşandığı Karadeniz Bölgemizde 48 birime kadar çıkmaktadır. Bu amaçla AFAD olarak, sadece afet sonrası değil, afet öncesi ve afet sırasında da bütünleşik bir afet yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Örneğin son 15 yılda Rize'de, 4 bin 84 konut için 'Önlem Projeleri' yapıldı ve olası afet riskleri giderildi. Bu projenin maliyeti yaklaşık 616 milyon liradır. Ancak bu konutların yeniden yapılması gerekse harcanacak ödenek bugün itibarıyla 11 milyar lirayı bulacaktı."
Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları "Risk Azaltma Faaliyetleri Kapsamında Dere Islahı Çalışmalarına Dair İş Birliği Protokolü" ile Karadeniz Bölgesi'ndeki 13 ilde, 8'i Rize'de olmak üzere 111 ekskavatörün saha çalışmalarına başladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Sadece son 2.5 ayda, 827 bin metreküp rüsubat yani 55 bini aşkın kamyonla taşınarak dere ıslahı yapıldı. Bu yılın sonuna kadar hedef, 5 milyon 500 bin rüsubatın 373 bin kamyonla taşınıp dere ıslahının yapılması. Ayrıca vatandaşlarımızı, sel, taşkın ve heyelan risklerine karşı sarı, turuncu ve kırmızı meteorolojik uyarılarla ilgili anbean bilgilendiriyor, afet öncesi önleyici tedbirleri hayata geçiriyoruz. Hedefimiz krizleri yönetmek değil, afet risklerini yönetmektir."
Yerlikaya, millete hizmet etme yolunda canla başla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Afetlere karşı dirençli şehirleri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koyduğu vizyonla inşa edeceğiz. Bu duygularla bugün Cumhurbaşkanı'mızın baba ocağı Rize'de anahtarlarını teslim edeceğimiz yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü iradeleriyle bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Konutlarımızın yapımında büyük emek sarf eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve AFAD Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2024
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