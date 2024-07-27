https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/bakan-yerlikaya-hedefimiz-krizleri-degil-afet-risklerini-yonetmektir-1086260465.html

Bakan Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir

Bakan Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletin milleti yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Hedefimiz krizleri yönetmek değil... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T17:14+0300

2024-07-27T17:14+0300

2024-07-27T17:16+0300

türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

recep tayyip erdoğan

afad

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Valilik tören alanında düzenlenen, "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış" töreninde konuştu.Kaçkar Dağları gibi yüce, Fırtına Deresi gibi coşkun, yiğit ve mert Rizelileri kucakladığını ifade eden Yerlikaya, mavi ile yeşilin en güzel halinin bir araya geldiği, eşsiz doğal güzelliklere sahip Rize'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.Törenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 22 yıldır açtığı yolun, ortaya koyduğu siyasetin, millete hizmet olduğunu asla aklımızdan çıkarmadık. 'Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' sözleri bizim mücadelemizin mihengi olmuştur. Yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletimiz, milletimizi yalnız bırakmamıştır" dedi.Yerlikaya, afet yönetimini tek çatı altında toplamak için 2009'da kurulan AFAD Başkanlığı'nın en zor günlerde vatandaşın omzuna dokunan el, sıcak bir yuva, yaralarını saran bir kurum olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "AFAD tarafından son 15 yılda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan afetler sonrası belediye ve il özel idarelerine 6 milyar lira ödenek aktarıldı. 948'si Rize'de olmak üzere 5 bin 106 konutun yapımı tamamlandı, 1947 konutun yapımı da devam ediyor" diye konuştu.Bugün de 60'ı Çayeli Büyükköy beldesinde, 40'ı Muradiye beldesinde, 8'i de kırsalda köy evi olmak üzere AFAD tarafından yapılan 108 konutun anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Yerlikaya, Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde 305 konutun yapımının hızla sürdüğünü, yine Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde ise 120 konutun proje aşamasında olduğunu aktardı.Yerlikaya, son 1 yıl içinde Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 2'si Rize'de olmak üzere 24 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.'Bütünleşik bir afet yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz'Bu kabine döneminde yaraların bir an önce sarılması için afetlerin meydana geldiği Karadeniz'deki illere AFAD tarafından 291 milyon lirası Rize'ye olmak üzere,2 milyar 776 milyon lirayı aşkın ödenek aktarıldığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzaladıkları "Risk Azaltma Faaliyetleri Kapsamında Dere Islahı Çalışmalarına Dair İş Birliği Protokolü" ile Karadeniz Bölgesi'ndeki 13 ilde, 8'i Rize'de olmak üzere 111 ekskavatörün saha çalışmalarına başladığını belirterek, şöyle devam etti:Yerlikaya, millete hizmet etme yolunda canla başla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/yerlikaya-duyurdu-2si-turuncu-2si-gri-kategoride-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086248840.html

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