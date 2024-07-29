Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan-Esad görüşmesi nerede, ne zaman?

"İki liderin görüşmesi için gözler ağustos ayına çevrilmiş durumda. Tarih ve yer konusunda ihtiyatlı olmakta yarar var. Bir yetkili, “İki liderin görüşmesi için inisiyatif almaya çalışan ülkeler var” dedi. Yani sadece Putin devrede değil. Irak Başbakanı Sudani de elini taşın altına koymuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamalarla Putin ve Sudani’nin elini güçlendirdi. Erdoğan 7 Temmuz’da, “Davetimiz her an olabilir” demişti. Erdoğan-Esed görüşmesi için temmuz ayında arka kapı diplomasisi yoğunlaştırıldı. Rus Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryshkin’in uçağı, Şam’dan sonra Ankara’ya indi. Naryshkin’in MİT Başkanı İbrahim Kalın’la görüştüğü ifade edildi. Moskova’da yapılan Putin-Esed görüşmesinin hemen öncesinde yapılan bu ziyaret zamanlama açısından önemliydi. Putin ile Esed, 24 temmuz tarihinde Moskova’da görüştü. Bu görüşmeden 2 gün sonra ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında bir araya geldi. Bunlar zaman ayarlı görüşmeler. Bunlar diplomasi mutfağında bir şeylerin pişirildiğini gösteren temaslar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed görüşmesi için Hakan Fidan’ı görevlendirdiğini açıklamıştı. Fidan da, olası görüşmenin gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti."