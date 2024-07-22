https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/diplomatik-kaynaklardan-erdogan-esad-gorusmesiyle-ilgili-iddialara-yalanlama-1086120060.html
Diplomatik kaynaklardan Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili iddialara yalanlama
Diplomatik kaynaklardan Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili iddialara yalanlama
Sputnik Türkiye
Diplomatik kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği iddialarını yalanladı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T21:34+0300
2024-07-22T21:34+0300
2024-07-22T22:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
esad
moskova
görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi diplomatik kaynaklardan öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/chpden-ozgur-ozelin-esad-ile-yapacagi-gorusmeye-iliskin-aciklama-1086116881.html
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erdoğan esad ile görüşecek mi, erdoğan esad görüşmesi moskova, erdoğan esad görüşmesi ne zaman
erdoğan esad ile görüşecek mi, erdoğan esad görüşmesi moskova, erdoğan esad görüşmesi ne zaman
Diplomatik kaynaklardan Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili iddialara yalanlama
21:34 22.07.2024 (güncellendi: 22:14 22.07.2024)
Diplomatik kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği iddialarını yalanladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi diplomatik kaynaklardan öğrenildi.