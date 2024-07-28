https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/sokak-hayvanlari-yasasi-tbmm-genel-kurulunda-usul-tartismasi-acildi-1086286161.html

Sokak hayvanları yasası TBMM Genel Kurulu'nda: Usul tartışması açıldı

Sokak hayvanları yasası TBMM Genel Kurulu'nda: Usul tartışması açıldı

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine... 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T21:40+0300

2024-07-28T21:40+0300

2024-07-28T21:41+0300

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Teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiası üzerine usul tartışması açıldı.TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan lehte, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise aleyhte söz aldı.TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, usul tartışmasına ilişkin lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ardından yaptığı açıklamada, İçtüzüğün 38. maddesine göre Komisyonların, kendilerine havale edilen teklifleri, ilk önce Anayasa'nın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yükümlü olduğunu; esas komisyon olarak teklifi görüşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun 17 Temmuz'daki toplantısında, söz konusu teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla verilen iki önergenin de Komisyon tarafından reddedildiğini belirtti.Genel Kurulda görüşmeleri sırasında da teklifin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında Anayasa'ya aykırılık iddialarının dile getirilmesinin mümkün olduğunu anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın, teklifin, temel kanun olarak görüşülmesinin İçtüzük hükümlerine uygun olmadığı iddiasıyla da usul tartışması açıldı.Usul tartışmasına ilişkin konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Bozdağ, tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi.Genel Kurulda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/sokak-hayvanlarina-iliskin-kanun-teklifi-1-agustosa-kadar-gorusulecek-1086263591.html

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