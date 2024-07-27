https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/sokak-hayvanlarina-iliskin-kanun-teklifi-1-agustosa-kadar-gorusulecek-1086263591.html
Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüleceği tarih belli oldu
Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüleceği tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T20:57+0300
2024-07-27T20:57+0300
2024-07-27T20:58+0300
türkiye
sokak hayvanları
kanun
kanun teklifi
tbmm
tbmm genel kurulu
ak parti
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AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek. Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/tsknin-somalideki-gorev-suresi-2-yil-daha-uzatildi-1086261668.html
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Sputnik Türkiye
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Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüleceği tarih belli oldu
20:57 27.07.2024 (güncellendi: 20:58 27.07.2024)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607Sokak köpeği
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607
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AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.
AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek.
Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.