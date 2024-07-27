https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/sokak-hayvanlarina-iliskin-kanun-teklifi-1-agustosa-kadar-gorusulecek-1086263591.html

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüleceği tarih belli oldu

Sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüleceği tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T20:57+0300

2024-07-27T20:57+0300

2024-07-27T20:58+0300

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tbmm genel kurulu

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AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi.Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek. Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/tsknin-somalideki-gorev-suresi-2-yil-daha-uzatildi-1086261668.html

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