https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kahramanmaras-ve-gaziantepte-orman-yangini-1086284532.html
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T19:10+0300
2024-07-28T19:10+0300
2024-07-28T19:10+0300
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orman yangını
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gaziantep
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Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Yangın, 12 Şubat ilçesi Suçatı Fındız mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına 11 arazöz, 1 helikopter ve 110 personelle müdahale ediliyor.Gaziantep'te de orman yangını çıktıGaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/izmirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1086236431.html
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orman yangını,orman yangını kahramanmaraş,orman yangını gaziantep
orman yangını,orman yangını kahramanmaraş,orman yangını gaziantep
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını
Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Yangın, 12 Şubat ilçesi Suçatı Fındız mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına 11 arazöz, 1 helikopter ve 110 personelle müdahale ediliyor.
Gaziantep'te de orman yangını çıktı
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.