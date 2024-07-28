https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/kahramanmaras-ve-gaziantepte-orman-yangini-1086284532.html

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te orman yangını

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T19:10+0300

2024-07-28T19:10+0300

2024-07-28T19:10+0300

türkiye

orman

orman yangını

yangın

gaziantep

kahramanmaraş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1c/1086284374_0:289:480:559_1920x0_80_0_0_9bf5e84c5763a5d38393643d6a24fa9f.jpg

Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Yangın, 12 Şubat ilçesi Suçatı Fındız mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına 11 arazöz, 1 helikopter ve 110 personelle müdahale ediliyor.Gaziantep'te de orman yangını çıktıGaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/izmirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1086236431.html

türkiye

gaziantep

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangını,orman yangını kahramanmaraş,orman yangını gaziantep