https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/izmirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1086236431.html
İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T15:47+0300
2024-07-26T15:47+0300
2024-07-26T16:13+0300
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orman yangını
yangın
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Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/5-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1086044798.html
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izmir, dikili, orman, orman yangını, yangın
izmir, dikili, orman, orman yangını, yangın
İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
15:47 26.07.2024 (güncellendi: 16:13 26.07.2024)
İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.