https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/izmirde-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1086236431.html

İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T15:47+0300

2024-07-26T15:47+0300

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türkiye

izmir

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orman

orman yangını

yangın

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Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/5-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1086044798.html

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