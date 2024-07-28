https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/blinken-vietnamda-devlet-baskani-lam-ile-gorustu-1086274291.html
Blinken Vietnam’da: Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Blinken Vietnam’da: Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü. 28.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-28T12:32+0300
2024-07-28T12:32+0300
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Vietnam News'un haberine göre, resmi ziyaret kapsamında dün başkent Hanoi'de bulunan Blinken, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ticaret, yatırım, güvenlik, savunma alanlarındaki işbirliğini ele aldı.İkili ilişkilerde kaydedilen gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Blinken ve Lam, ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ilerlemesi ve güçlenmesi için atılması planlanan adımları istişare etti.Blinken, Vietnam Başbakanı Chinh'le de görüştüABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldiği bildirildi.Blinken ve Chinh'in Eylül 2023'te ilan edilen "Kapsamlı Stratejik Ortaklığın" uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıkları vurgulanan açıklamada, Blinken'ın, Hint Pasifik bölgesindeki istikrarın devamı için Vietnam'la çalışmayı sürdüreceklerini kaydettiği belirtildi.Haziran ayının sonunda kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, iki ülkenin egemenliğine zarar verecek herhangi bir ittifaka katılmama taahhüdünün yer aldığı anlaşmayı imzalmıştı.Kremlin'de yayımlanan ortak bildiride, imzalanan belgeye göre Rusya ve Vietnam’ın birbirlerine karşı ittifak kurmama konusunda anlaştığına vurgu yapılırken, “Rusya ve Vietnam, birbirlerinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek eylemlerde bulunmak amacıyla üçüncü ülkelerle ittifaklar ya da anlaşmalar yapmayacak olup, Rusya-Vietnam ilişkilerinin geliştirilmesinin herhangi bir üçüncü tarafa karşı olmadığı da netleştirilmiştir” denilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putinin-vietnam-ziyaretindeki-onemli-ayrinti-1085200638.html
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abd, vietnam, hint-pasifik, antony blinken, washington dc, rusya
Blinken Vietnam’da: Devlet Başkanı Lam ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.
Vietnam News'un haberine göre, resmi ziyaret kapsamında dün başkent Hanoi'de bulunan Blinken, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ticaret, yatırım, güvenlik, savunma alanlarındaki işbirliğini ele aldı.
İkili ilişkilerde kaydedilen gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Blinken ve Lam, ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ilerlemesi ve güçlenmesi için atılması planlanan adımları istişare etti.
Blinken, Vietnam Başbakanı Chinh'le de görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldiği bildirildi.
Blinken ve Chinh'in Eylül 2023'te ilan edilen "Kapsamlı Stratejik Ortaklığın" uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıkları vurgulanan açıklamada, Blinken'ın, Hint Pasifik bölgesindeki istikrarın devamı için Vietnam'la çalışmayı sürdüreceklerini kaydettiği belirtildi.
Haziran ayının sonunda kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam,
iki ülkenin egemenliğine zarar verecek herhangi bir ittifaka katılmama taahhüdünün
yer aldığı anlaşmayı imzalmıştı.
Kremlin'de yayımlanan ortak bildiride, imzalanan belgeye göre Rusya ve Vietnam’ın birbirlerine karşı ittifak kurmama konusunda anlaştığına vurgu yapılırken, “Rusya ve Vietnam, birbirlerinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek eylemlerde bulunmak amacıyla üçüncü ülkelerle ittifaklar ya da anlaşmalar yapmayacak olup, Rusya-Vietnam ilişkilerinin geliştirilmesinin herhangi bir üçüncü tarafa karşı olmadığı da netleştirilmiştir” denilmişti.