İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırı: 11 ölü

İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı ağır 24 yaralı olduğu belirtildi.İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıda can kaybının 11'e yükseldiğini duyurarak, söz konusu saldırının 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik en ciddi saldırı olduğunu söyledi.Hagari, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarak, "Bu felaketin arkasında Hizbullah vardır ve sonuçlarından sorumludur. Ölü ve yaralıların ailelerini ve İsrail devletinin vatandaşları olan tüm Dürzi toplumunu kucaklıyoruz" dedi.İsrailli sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerinin 10'unun olay yerinde öldüğünü açıklayarak, 30'dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. İsrail'de siyaset ve güvenlik teşkilatında görüşme trafiğiÖte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.İsrail, can kayıplı saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttuİsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtildi.İsrail'den Kanal12 televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Hizbullah'ın tüm çizgileri aştığına ilişkin şüphe yok. Top yekün bir savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.Savaşın bir kendileri için bedeli olacağını ancak Hizbullah'a da "daha ağır bedel ödeteceklerini" dile getiren Katz, İsrail'in ABD ve Avrupa'dan tam destek alacağını söyledi.Katz, İsrail'in ne gibi adımlar atacağına ilişkin detay vermedi.İsrail muhalefetinden Evimiz İsrail Partisi Lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, saldırıdan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı sorumlu tutarak, "bedel ödemesinin zamanının geldiğini" belirtti.İsrail'in kuzeyinde Hizbullah ile çatışmalarla ilgili Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yüklenen Lieberman, aylar boyunca hükümeti kuzeyin kaybedildiği konusunda uyardıklarını, hükümetin 10 aydır bir savaş stratejisi ortaya koymadan durumu idare etmeye çalıştığını belirtti.Hizbullah Hareketi: Mecdel Şems saldırısıyla bağlantımız yokLübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı.Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hizbullah'ın, İsrail ve diğer medya organlarında, Mecdel Şems saldırısının arkasında İslami Direniş'in (Hizbullah) yer aldığı iddialarını kesinlikle yalanladığı" ifade edilen açıklamada, Mecdel Şems olayıyla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığı ve kendilerine yönelik tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Topyekün bir savaşla karşı karşıyayızİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, saldırının ardından "Topyekün savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.The Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda basına açıklama yaptı."Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok" ifadesini kullanan Katz, "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız" dedi.İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini belirten Katz, Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu.Ülkesinin ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını ifade eden Katz, İsrail'in atacağı adıma ilişkin detay vermedi.Netanyahu, ABD’den dönüşünü Golan Tepeleri saldırısı sonrası erkene çektiDiğer yandan ABD’de temaslarda bulunan Netanyahu, saldırının ardından ABD’den İsrail’e dönüşünü erkene çekti. Netanyahu’nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi. Netanyahu'ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00’de ABD’nin başkenti Washington DC’den kalkacağını belirtti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Trajedi haberinin hemen ardından Başbakan Netanyahu İsrail'e dönüşü hızlandırma talimatını verdi" ifadesine yer verildi. İsrail ordusu işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki saldırıya vereceği karşılığı değerlendiriyor İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepelerindeki Mecdel Şems beldesinde 10 kişinin öldüğü saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu, buna verilecek karşılığı değerlendirdiğini açıkladı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesinde 10 kişinin öldüğü roket saldırısına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.Saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getiren Hagari, güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.Hagari, halka yapılan güvenlik uyarılarında henüz bir değişiklik olmadığını kaydetti. Güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldıSosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.Lübnan hükümeti sivilleri hedef alan Mecdel Şems saldırısını kınadıLübnan hükümeti, Mecdel Şems'te sivillerin öldüğü saldırıyı kınadı.Lübnan hükümetinden yapılan açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.Açıklamada, Lübnan hükümetinin, tüm sivillere yönelik her türlü şiddet ve saldırı eylemini kınadığı ve tüm cephelerdeki düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, sivilleri hedef almanın uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlık ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.Netanyahu: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek İsrail Başbakanı Netanyahu, roket saldırısına ilişkin, Lübnan Hizbullahı'nın şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyeceğini belirtti.İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttu.Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullandı.

