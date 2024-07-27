https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/en-dusuk-emekli-ayliginin-12-bin-500-lira-olmasini-ongoren-teklif-kabul-edildi-1086263887.html
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi
Sputnik Türkiye
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T21:03+0300
2024-07-27T21:03+0300
2024-07-27T21:05+0300
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En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören teklif kabul edildi
21:03 27.07.2024 (güncellendi: 21:05 27.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.