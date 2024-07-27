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Uzmanı yanıtladı: EYT iptal edilebilir mi?
Uzmanı yanıtladı: EYT iptal edilebilir mi?
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EYT’nin üzerinden bir yıl geçince maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Gazeteci Ahmet Kıvanç, "EYT düzenlemesi iptal edilir mi?", "EYT'den... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
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Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili tartışmalar ve emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, "EYT düzenlemesi iptal edilir mi?", "EYT'den emeklilik hakkı geri alınır mı" şeklindeki sorular geliyor.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi geçen yıl mart ayında çıktı, nisan ayından itibaren de emekli aylıkları bağlanmaya başladı. Geçen yılın mart ayında 9 milyon 544 bin olan yaşlılık aylığı alanların sayısı 2,2 milyon kişi artarak bu yıl nisan ayında 11 milyon 722 bine yükseldi. EYT’den yararlanacak kişi sayısının toplam 5 milyona ulaşması bekleniyor. Buna göre, EYT kapsamında yer alan 2.8 milyon dolayında kişi önümüzdeki süreçte emekli olacak.EYT’nin üzerinden bir yıl geçince maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EYT’nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olacağını söylerken, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 5 yıllık maliyetin 300 milyar doları bulacağını iddia etti.Maliyet tartışmalarıyla eşzamanlı olarak AK Parti kurmaylarından da emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacaklarını açıkladı.Sosyal güvenlik sistemi nasıl değişecek?Kulislere yansıyan bilgilere göre, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kapsamlı bir değişiklik gündeme gelecek. Bunların bir kısmı hemen hayata geçirilirken, bir kısmının hayata geçirilmesi zaman alacak. Öngörülen değişiklikler arasında prim günü ile emekli aylıkları arasında dengenin sağlanması, sağlık harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün azaltılması, düşük emekli aylığı alanlar için sosyal yardım programlarının uygulanması gibi konu başlıkları bulunuyor. Emeklilik yaşının artırılacağına ilişkin de iddialar dile getiriliyor.Kanun kapsamındakilerin yüzde 40’tan fazlası emekli olmuşken EYT düzenlemesinden geri adım atılması söz konusu olamaz. Böyle bir değişiklik yapılsa bile Anayasa’ya aykırı olacağı için Anayasa Mahkemesi’nden döner. Tekrar vurgulamak gerekirse, henüz emekli olmamış EYT’liler için yeniden yaş şartı da getirilemez. Kaldı ki emeklilik yaşının uzatılması konusu her ne kadar kulislerde konuşulsa da mevcut çalışanlar için bunun hayata geçirilme imkânı bulunmuyor. Yaş artırımı konusu olsa olsa ancak ilerleyen yıllarda gündeme getirilebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/37-milyon-kisiyi-kapsayacak-emeklinin-maas-farki-ne-zaman-odenecek-1086083451.html
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Uzmanı yanıtladı: EYT iptal edilebilir mi?

19:38 27.07.2024 (güncellendi: 19:44 27.07.2024)
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EYT’nin üzerinden bir yıl geçince maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Gazeteci Ahmet Kıvanç, "EYT düzenlemesi iptal edilir mi?", "EYT'den emeklilik hakkı geri alınır mı" şeklindeki sorulara yanı verdi
Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili tartışmalar ve emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, "EYT düzenlemesi iptal edilir mi?", "EYT'den emeklilik hakkı geri alınır mı" şeklindeki sorular geliyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi geçen yıl mart ayında çıktı, nisan ayından itibaren de emekli aylıkları bağlanmaya başladı. Geçen yılın mart ayında 9 milyon 544 bin olan yaşlılık aylığı alanların sayısı 2,2 milyon kişi artarak bu yıl nisan ayında 11 milyon 722 bine yükseldi. EYT’den yararlanacak kişi sayısının toplam 5 milyona ulaşması bekleniyor. Buna göre, EYT kapsamında yer alan 2.8 milyon dolayında kişi önümüzdeki süreçte emekli olacak.
EYT’nin üzerinden bir yıl geçince maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EYT’nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olacağını söylerken, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 5 yıllık maliyetin 300 milyar doları bulacağını iddia etti.
Maliyet tartışmalarıyla eşzamanlı olarak AK Parti kurmaylarından da emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacaklarını açıkladı.

Sosyal güvenlik sistemi nasıl değişecek?

Kulislere yansıyan bilgilere göre, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kapsamlı bir değişiklik gündeme gelecek. Bunların bir kısmı hemen hayata geçirilirken, bir kısmının hayata geçirilmesi zaman alacak. Öngörülen değişiklikler arasında prim günü ile emekli aylıkları arasında dengenin sağlanması, sağlık harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün azaltılması, düşük emekli aylığı alanlar için sosyal yardım programlarının uygulanması gibi konu başlıkları bulunuyor. Emeklilik yaşının artırılacağına ilişkin de iddialar dile getiriliyor.
Kanun kapsamındakilerin yüzde 40’tan fazlası emekli olmuşken EYT düzenlemesinden geri adım atılması söz konusu olamaz. Böyle bir değişiklik yapılsa bile Anayasa’ya aykırı olacağı için Anayasa Mahkemesi’nden döner. Tekrar vurgulamak gerekirse, henüz emekli olmamış EYT’liler için yeniden yaş şartı da getirilemez. Kaldı ki emeklilik yaşının uzatılması konusu her ne kadar kulislerde konuşulsa da mevcut çalışanlar için bunun hayata geçirilme imkânı bulunmuyor. Yaş artırımı konusu olsa olsa ancak ilerleyen yıllarda gündeme getirilebilir.
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