https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/uzmani-yanitladi-eyt-iptal-edilebilir-mi-1086262605.html

Uzmanı yanıtladı: EYT iptal edilebilir mi?

Uzmanı yanıtladı: EYT iptal edilebilir mi?

Sputnik Türkiye

EYT’nin üzerinden bir yıl geçince maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Gazeteci Ahmet Kıvanç, "EYT düzenlemesi iptal edilir mi?", "EYT'den... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T19:38+0300

2024-07-27T19:38+0300

2024-07-27T19:44+0300

türkiye

tbmm

eyt

emeklilik

emeklilik yaşı

emekliler

mehmet şimşek

mustafa elitaş

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili tartışmalar ve emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, "EYT düzenlemesi iptal edilir mi?", "EYT'den emeklilik hakkı geri alınır mı" şeklindeki sorular geliyor.Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi geçen yıl mart ayında çıktı, nisan ayından itibaren de emekli aylıkları bağlanmaya başladı. Geçen yılın mart ayında 9 milyon 544 bin olan yaşlılık aylığı alanların sayısı 2,2 milyon kişi artarak bu yıl nisan ayında 11 milyon 722 bine yükseldi. EYT’den yararlanacak kişi sayısının toplam 5 milyona ulaşması bekleniyor. Buna göre, EYT kapsamında yer alan 2.8 milyon dolayında kişi önümüzdeki süreçte emekli olacak.EYT’nin üzerinden bir yıl geçince maliyeti ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EYT’nin bu yılki maliyetinin 724 milyar TL olacağını söylerken, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 5 yıllık maliyetin 300 milyar doları bulacağını iddia etti.Maliyet tartışmalarıyla eşzamanlı olarak AK Parti kurmaylarından da emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminde konuyu gündeme alacaklarını açıkladı.Sosyal güvenlik sistemi nasıl değişecek?Kulislere yansıyan bilgilere göre, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kapsamlı bir değişiklik gündeme gelecek. Bunların bir kısmı hemen hayata geçirilirken, bir kısmının hayata geçirilmesi zaman alacak. Öngörülen değişiklikler arasında prim günü ile emekli aylıkları arasında dengenin sağlanması, sağlık harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün azaltılması, düşük emekli aylığı alanlar için sosyal yardım programlarının uygulanması gibi konu başlıkları bulunuyor. Emeklilik yaşının artırılacağına ilişkin de iddialar dile getiriliyor.Kanun kapsamındakilerin yüzde 40’tan fazlası emekli olmuşken EYT düzenlemesinden geri adım atılması söz konusu olamaz. Böyle bir değişiklik yapılsa bile Anayasa’ya aykırı olacağı için Anayasa Mahkemesi’nden döner. Tekrar vurgulamak gerekirse, henüz emekli olmamış EYT’liler için yeniden yaş şartı da getirilemez. Kaldı ki emeklilik yaşının uzatılması konusu her ne kadar kulislerde konuşulsa da mevcut çalışanlar için bunun hayata geçirilme imkânı bulunmuyor. Yaş artırımı konusu olsa olsa ancak ilerleyen yıllarda gündeme getirilebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/37-milyon-kisiyi-kapsayacak-emeklinin-maas-farki-ne-zaman-odenecek-1086083451.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyt düzenlemesi, emeklilikte yaşa takılanlar, eyt iptali, eyt maliyeti, eyt değişiklikleri, eyt emekli aylığı, emeklilik sistemi değişiklikleri, eyt emeklilik yaşı, eyt kapsamındaki kişiler, eyt 2024, ak parti eyt açıklamaları, cumhurbaşkanı erdoğan eyt, sosyal güvenlik sistemi değişiklikleri, emekli aylığı artırımı, eyt prim günü, eyt sağlık harcamaları, eyt sosyal yardım programları, eyt yasa değişiklikleri, eyt 5 milyon kişi, eyt maliyet tartışmaları, mehmet şimşek eyt, mustafa elitaş eyt, tbmm eyt düzenlemesi, eyt anayasa mahkemesi, eyt yaş şartı, emeklilik yaşı artırımı, eyt prim ve maaş dengesi, eyt sosyal yardım,eyt düzenlemesi iptal edilir mi?, eyt emeklilik hakkı geri alınabilir mi?, eyt'nin maliyeti ne kadar olacak?, eyt kapsamında kaç kişi emekli olacak?, eyt düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler nelerdir?, eyt maliyet tartışmaları nasıl sonuçlanacak?, emeklilik yaşında değişiklik yapılacak mı?, eyt'nin geleceği hakkında ne gibi değişiklikler bekleniyor?, ak parti'den eyt ile ilgili hangi açıklamalar yapıldı?, cumhurbaşkanı erdoğan'ın eyt konusundaki planları nelerdir?, sosyal güvenlik sistemi nasıl değişecek?, eyt kapsamında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?, eyt'den yararlanan kişi sayısı kaç?, eyt düzenlemesi anayasa'ya aykırı mı?, emeklilik yaşının artırılması mümkün mü?, eyt'nin prim günü ile maaş dengesi nasıl sağlanacak?, eyt'nin sağlık harcamalarına etkisi nedir?, eyt için hangi sosyal yardım programları uygulanacak?, eyt'nin toplam maliyeti ne kadar olacak?, eyt'den emekli olacaklar hangi şartlarda olacak?, eyt düzenlemesi tbmm'de ne zaman görüşülecek?, eyt düzenlemesi iptal edilirse ne olur?, eyt yaş şartı yeniden getirilir mi?, eyt düzenlemesi ile ilgili hangi yasalar değiştirilecek?, eyt kapsamındaki kişilerin hakları nelerdir?, eyt düzenlemesi 2024'te nasıl değişecek?, eyt düzenlemesi hakkında son haberler nelerdir?, eyt iptali mümkün mü?, eyt düzenlemesi tekrar gözden geçirilecek mi?, eyt düzenlemesi neden tartışılıyor?