https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/yerlikaya-duyurdu-2si-turuncu-2si-gri-kategoride-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086248840.html
Yerlikaya duyurdu: '2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi'
Yerlikaya duyurdu: '2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-2 Operasyonu'nda 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz... 27.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-27T08:56+0300
2024-07-27T08:56+0300
2024-07-27T08:57+0300
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içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
sarı kod
turuncu kod
etkisiz hale getirildi
terör
terör örgütü
terörist
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Benda Amed' kod adlı Semra Ayverdi ile 'Baran Hemlin' kod adlı Seyithan Sencer'in turuncu, 'Sarı İbrahim' kod adlı Yakup Nişo ile "Destina Botan" kod adlı Bişenk Durmuş'un gri kategoride arandığının tespit edildiğini belirtti.Yerlikaya, "Teröristlerin 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları belirlendi" ifadelerini kullandı.Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/turk-silahli-kuvvetlerinden-irakin-kuzeyine-hava-harekati-25-hedef-imha-edildi-1086248060.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, sarı kod, turuncu kod, etkisiz hale getirildi, terör, terör örgütü, terörist
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, sarı kod, turuncu kod, etkisiz hale getirildi, terör, terör örgütü, terörist
Yerlikaya duyurdu: '2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi'
08:56 27.07.2024 (güncellendi: 08:57 27.07.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-2 Operasyonu'nda 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Benda Amed' kod adlı Semra Ayverdi ile 'Baran Hemlin' kod adlı Seyithan Sencer'in turuncu, 'Sarı İbrahim' kod adlı Yakup Nişo ile "Destina Botan" kod adlı Bişenk Durmuş'un gri kategoride arandığının tespit edildiğini belirtti.
Yerlikaya, "Teröristlerin 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları belirlendi" ifadelerini kullandı.
Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:
Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.