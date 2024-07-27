https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/yerlikaya-duyurdu-2si-turuncu-2si-gri-kategoride-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086248840.html

Yerlikaya duyurdu: '2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi'

Yerlikaya duyurdu: '2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-2 Operasyonu'nda 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T08:56+0300

2024-07-27T08:56+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

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terör

terör örgütü

terörist

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 'Benda Amed' kod adlı Semra Ayverdi ile 'Baran Hemlin' kod adlı Seyithan Sencer'in turuncu, 'Sarı İbrahim' kod adlı Yakup Nişo ile "Destina Botan" kod adlı Bişenk Durmuş'un gri kategoride arandığının tespit edildiğini belirtti.Yerlikaya, "Teröristlerin 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları belirlendi" ifadelerini kullandı.Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/turk-silahli-kuvvetlerinden-irakin-kuzeyine-hava-harekati-25-hedef-imha-edildi-1086248060.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, sarı kod, turuncu kod, etkisiz hale getirildi, terör, terör örgütü, terörist