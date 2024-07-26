https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ucuslarda-rotar-sorunu-tepkiler-surerken-erdogan-devreye-girdi-1086228271.html

Uçuşlarda rötar sorunu: Tepkiler sürerken Erdoğan devreye girdi

Uçuşlarda rötar sorunu: Tepkiler sürerken Erdoğan devreye girdi

Sputnik Türkiye

Hava trafik kontrolörlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı pasif eylem, ciddi rötarların yaşanmasına yol açıyor. Uçak başına kaybın 7-8... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T10:42+0300

2024-07-26T10:42+0300

2024-07-26T10:42+0300

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Türkiye'de son dönem de uçuşlarda yaşanan rötarlar gündemde.Uçuş rötarları MKYK'daSivil havacılıkta rötarların artmasının sebebi olarak hava trafik kontrolörleri görülüyor. Dünya gazetesinin haberine göre hava trafik kontrolörleri özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle ‘inisiyatif almadan çalışma’ adı verilen sistemi uyguluyor. Eylemden en çok etkilenen havalimanları ise Antalya Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı. Uçak başı yaşanan kaybın 7-8 dakika olduğu ifade ediliyor. Bu konu AK Parti’nin MKYK toplantısında da gündeme geldi.Bakan Ersoy gündeme taşıdıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un toplantıda, pasif eylem sebebiyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydettiği ifade edildi. Ersoy’un haziran ayından itibaren bu durumun sistemi olumsuz etkilediğini belirtmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun konuyu çözeceklerini belirttiği öğrenildi.'Gerekirse o 1000 kişiyi göndeririz'Toplantıda bir kabine üyesinin hava trafik kontrolörlerinin halihazırda yüksek maaş aldıklarını savunarak, ‘’Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu defa yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personel aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bunun önünü alamayız’’ ve '’Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Biz buraya yeni eleman alacağız, eğitim vereceğiz, gerekirse o bin kişiyi göndereceğiz’’ dediği bildirildi.Erdoğan: Sorumluları hesaba çekinToplantıda konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise “Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin” dediği öğrenildi.İnisiyatif almadan çalışmaya devamHava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma faaliyeti için yeni tarihleri açıkladı. Buna göre dün (perşembe) itibarıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin icra edilmesi kararı alan sendika, 5 Ağustos’a kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

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thy, thy, türk hava yolları (thy), ajet, pegasus, rötar, uçuş