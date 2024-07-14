https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/ajet-genel-mudurunden-rotar-aciklamasi-1085851906.html

AJet Genel Müdürü'nden 'rötar' açıklaması

AJet Genel Müdürü'nden 'rötar' açıklaması

Sputnik Türkiye

Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, rötarların önüne geçmek için tedbirler aldıklarını belirterek "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T16:03+0300

2024-07-14T16:03+0300

2024-07-14T16:03+0300

türkiye

rötar

ajet

uçak

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Türk Hava Yolları’nın iştirak şirketi olan Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp'a uçuş yoğunluğunu baltalayan rötarlı uçuş şikayetleri soruldu.Bayram dönemindeki yoğunluğa dikkati çeken Sarp, söz konusu dönemde yoğun bir trafikle birlikte, talepleri karşılamak için operasyonların ilk günde çok rahat bir şekilde geçtiğini ancak planda olmayan, teknik arızadan, bakımdan dolayı hizmet veremeyen uçakların yoğunlukta dengeyi bozduğunu dile getirdi.'Medyada biraz daha öne çıkartıldık'Sarp, "Operasyona başlıyorsunuz, kapıyı kapatacaksınız. Amsterdam'dan gelen slot 390 dakika. Yani sana 'uçakta yolcuyu 390 dakika beklet' diyor. Bu da 'seferi yapma' anlamına geliyor. Başka bir noktadan 230 dakika geldi. 200 dakika geliyor. Bu sefer uçakları kaldıramıyorsunuz. Sektördeki oyuncuların yaşadığı bütün sorunların bir benzerini yaşayarak o dönemde biz, basında ya da yazılı, görsel medyada biraz daha öne çıkartıldık. İnsanlar da haklı. Tatil planları var. Ona göre arabasını ayarlamış, otelini ayarlamış. Geç kalınca doğal olarak reaksiyon gösterdiler. Başlangıçta marka algısını, hep Türk Hava Yolları'yla yan yana gittiği için, aradaki ayrımı tam yapamadık. Bu sefer beklentiler farklı oldu. Beklentiler farklı olunca da düşük maliyetli hava yolu standardında hizmet verdiğinizde bu sefer beklentileri karşılamamış olduk. Bundan dolayı da biraz daha fazla bizle ilgili şikayetler gündemde olmaya başladı" diye konuştu.Herhalükarda rötar konusunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Sarp, Anadolu Jet'in 2023 Nisan-Haziran dönemindeki on-time performansıyla, AJet'in 2024 Nisan-Haziran on-time performansı arasında 5 puanlık bir fark ile daha iyi bir 3 ay geçirdiğine işaret etti.Sarp, haziranın ilk haftasına iyi başladıklarını ancak bayram ve sonrası Avrupa hava sahasındaki hava durumundan kaynaklı yoğunluk ve yine aynı dönemdeki teknik nedenlerle yaşadıkları sorunlar dolayısıyla hazirandaki on-time performansında 4 puanlık bir fark olduğunu belirtti.Sarp, 4 puanlık farkın realitede etkisinin bu kadar olmaması gerektiğine değinerek, "Uçağı gönderiyorsunuz. Uçağınız gelmiyor. Yani bu operasyon birbirine bağlı bir halka. Ben buradan uçağı gönderdim. Zamanında dönemedi. Dönemediği zaman peşindeki bütün seferleri otomatik olarak etkileniyor. Bunlar bizim kendi elimizle değiştiremeyeceğimiz şeyler" dedi.'Bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz'Sarp, "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane uçağı yerde bırakmanızın hava yolu olarak size maliyeti maalesef çok fazla ama biz şu anda onu düşünmüyoruz. Bunu yapmaya başladığımızdan beri Ankara'da büyük bir sıkıntımız kalmadı. Sabiha'da da on-time performans konusunda belli bir noktaya getirdi. Ancak bu da yeterli değil, çünkü elimizde datalar var. Rötarlar eskisi gibi olmayacak ama bir Ankara'nın yüzde 80'lerine ulaşmanızın da Sabiha'da imkanı yok. Çünkü havalimanı yoğun. Yoğun bir Avrupa operasyonu yapıyorsunuz ve havalimanlarının da imkanları belli." ifadelerini kullandı. Sarp, "Kesinlikle biz bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu da oturttuğumuz zaman tamamen artık AJet'in rötarla anılmasının önüne geçmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.'Haklı eleştirilerin tamamını alacağız'Her türlü eleştiriye açık olduklarını belirten Sarp, "Sektörün tamamında bu sorunlar var. Birebir ilgileniyoruz. Ama yalan ve iftiraya tahammülümüz yok. Gerçek mağduriyet yaşayan yolcuyla, gerçek olmayan konuları ayırt etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili haftalık, müşteri deneyimi ekibimiz var, gelen şikayetleri analiz ederek neleri iyileştireceğimize birlikte bakıyoruz. Çalışan arkadaşlarla birlikte birçok iradeyi gösteriyoruz ve bunları iyileştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Haklı eleştirilerin tamamını alacağız" dedi.Sarp, rötarlarla ilgili aksiyonları aldıklarını ve kış operasyonunda Avrupa hava sahasının da rahatladığını dile getirerek, "Doğal olarak rötarlar azalıyor, biz de kendimizin önüne koyduğu stratejileri daha hızlı bir şekilde çalışarak hayata geçireceğiz" dedi.Kerem Sarp Kahire’ye de AJet’in uçuşlarının başlayacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/thy-basin-musaviri-ustunden-yonetici-kadrosunun-maaslari-ile-ilgili-aciklama-1085737607.html

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