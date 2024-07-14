AJet Genel Müdürü'nden 'rötar' açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
07:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
08:31
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
08:45
2 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
09:17
19 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
09:48
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:18
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
11:09
3 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
11:22
4 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
11:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
12:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
16:10
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:04
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:03
39 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
21:04
12 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
09:04
5 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
09:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:24
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
09:49
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
10:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:09
39 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
11:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
12:09
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
18:46
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:04
18 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
19:32
4 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
20:03
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
20:22
2 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:30
19 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
21:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
21:29
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/ajet-genel-mudurunden-rotar-aciklamasi-1085851906.html
AJet Genel Müdürü'nden 'rötar' açıklaması
AJet Genel Müdürü'nden 'rötar' açıklaması
Sputnik Türkiye
Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, rötarların önüne geçmek için tedbirler aldıklarını belirterek "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T16:03+0300
2024-07-14T16:03+0300
türkiye
rötar
ajet
uçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085851748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9a14cd746c1dab3158e6a8b358df351f.jpg
Türk Hava Yolları’nın iştirak şirketi olan Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp'a uçuş yoğunluğunu baltalayan rötarlı uçuş şikayetleri soruldu.Bayram dönemindeki yoğunluğa dikkati çeken Sarp, söz konusu dönemde yoğun bir trafikle birlikte, talepleri karşılamak için operasyonların ilk günde çok rahat bir şekilde geçtiğini ancak planda olmayan, teknik arızadan, bakımdan dolayı hizmet veremeyen uçakların yoğunlukta dengeyi bozduğunu dile getirdi.'Medyada biraz daha öne çıkartıldık'Sarp, "Operasyona başlıyorsunuz, kapıyı kapatacaksınız. Amsterdam'dan gelen slot 390 dakika. Yani sana 'uçakta yolcuyu 390 dakika beklet' diyor. Bu da 'seferi yapma' anlamına geliyor. Başka bir noktadan 230 dakika geldi. 200 dakika geliyor. Bu sefer uçakları kaldıramıyorsunuz. Sektördeki oyuncuların yaşadığı bütün sorunların bir benzerini yaşayarak o dönemde biz, basında ya da yazılı, görsel medyada biraz daha öne çıkartıldık. İnsanlar da haklı. Tatil planları var. Ona göre arabasını ayarlamış, otelini ayarlamış. Geç kalınca doğal olarak reaksiyon gösterdiler. Başlangıçta marka algısını, hep Türk Hava Yolları'yla yan yana gittiği için, aradaki ayrımı tam yapamadık. Bu sefer beklentiler farklı oldu. Beklentiler farklı olunca da düşük maliyetli hava yolu standardında hizmet verdiğinizde bu sefer beklentileri karşılamamış olduk. Bundan dolayı da biraz daha fazla bizle ilgili şikayetler gündemde olmaya başladı" diye konuştu.Herhalükarda rötar konusunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Sarp, Anadolu Jet'in 2023 Nisan-Haziran dönemindeki on-time performansıyla, AJet'in 2024 Nisan-Haziran on-time performansı arasında 5 puanlık bir fark ile daha iyi bir 3 ay geçirdiğine işaret etti.Sarp, haziranın ilk haftasına iyi başladıklarını ancak bayram ve sonrası Avrupa hava sahasındaki hava durumundan kaynaklı yoğunluk ve yine aynı dönemdeki teknik nedenlerle yaşadıkları sorunlar dolayısıyla hazirandaki on-time performansında 4 puanlık bir fark olduğunu belirtti.Sarp, 4 puanlık farkın realitede etkisinin bu kadar olmaması gerektiğine değinerek, "Uçağı gönderiyorsunuz. Uçağınız gelmiyor. Yani bu operasyon birbirine bağlı bir halka. Ben buradan uçağı gönderdim. Zamanında dönemedi. Dönemediği zaman peşindeki bütün seferleri otomatik olarak etkileniyor. Bunlar bizim kendi elimizle değiştiremeyeceğimiz şeyler" dedi.'Bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz'Sarp, "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane uçağı yerde bırakmanızın hava yolu olarak size maliyeti maalesef çok fazla ama biz şu anda onu düşünmüyoruz. Bunu yapmaya başladığımızdan beri Ankara'da büyük bir sıkıntımız kalmadı. Sabiha'da da on-time performans konusunda belli bir noktaya getirdi. Ancak bu da yeterli değil, çünkü elimizde datalar var. Rötarlar eskisi gibi olmayacak ama bir Ankara'nın yüzde 80'lerine ulaşmanızın da Sabiha'da imkanı yok. Çünkü havalimanı yoğun. Yoğun bir Avrupa operasyonu yapıyorsunuz ve havalimanlarının da imkanları belli." ifadelerini kullandı. Sarp, "Kesinlikle biz bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu da oturttuğumuz zaman tamamen artık AJet'in rötarla anılmasının önüne geçmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.'Haklı eleştirilerin tamamını alacağız'Her türlü eleştiriye açık olduklarını belirten Sarp, "Sektörün tamamında bu sorunlar var. Birebir ilgileniyoruz. Ama yalan ve iftiraya tahammülümüz yok. Gerçek mağduriyet yaşayan yolcuyla, gerçek olmayan konuları ayırt etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili haftalık, müşteri deneyimi ekibimiz var, gelen şikayetleri analiz ederek neleri iyileştireceğimize birlikte bakıyoruz. Çalışan arkadaşlarla birlikte birçok iradeyi gösteriyoruz ve bunları iyileştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Haklı eleştirilerin tamamını alacağız" dedi.Sarp, rötarlarla ilgili aksiyonları aldıklarını ve kış operasyonunda Avrupa hava sahasının da rahatladığını dile getirerek, "Doğal olarak rötarlar azalıyor, biz de kendimizin önüne koyduğu stratejileri daha hızlı bir şekilde çalışarak hayata geçireceğiz" dedi.Kerem Sarp Kahire’ye de AJet’in uçuşlarının başlayacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/thy-basin-musaviri-ustunden-yonetici-kadrosunun-maaslari-ile-ilgili-aciklama-1085737607.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085851748_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_0c778053fcf9bd9a3895eff229d8c2cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ajet,ajet rötar,ajet rötar,ajet şikayet
ajet,ajet rötar,ajet rötar,ajet şikayet

AJet Genel Müdürü'nden 'rötar' açıklaması

16:03 14.07.2024
© AAAJet
AJet - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© AA
Abone ol
Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, rötarların önüne geçmek için tedbirler aldıklarını belirterek "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane uçağı yerde bırakmanızın hava yolu olarak size maliyeti maalesef çok fazla ama biz şu anda onu düşünmüyoruz. Bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Türk Hava Yolları’nın iştirak şirketi olan Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp'a uçuş yoğunluğunu baltalayan rötarlı uçuş şikayetleri soruldu.
Bayram dönemindeki yoğunluğa dikkati çeken Sarp, söz konusu dönemde yoğun bir trafikle birlikte, talepleri karşılamak için operasyonların ilk günde çok rahat bir şekilde geçtiğini ancak planda olmayan, teknik arızadan, bakımdan dolayı hizmet veremeyen uçakların yoğunlukta dengeyi bozduğunu dile getirdi.

'Medyada biraz daha öne çıkartıldık'

Sarp, "Operasyona başlıyorsunuz, kapıyı kapatacaksınız. Amsterdam'dan gelen slot 390 dakika. Yani sana 'uçakta yolcuyu 390 dakika beklet' diyor. Bu da 'seferi yapma' anlamına geliyor. Başka bir noktadan 230 dakika geldi. 200 dakika geliyor. Bu sefer uçakları kaldıramıyorsunuz. Sektördeki oyuncuların yaşadığı bütün sorunların bir benzerini yaşayarak o dönemde biz, basında ya da yazılı, görsel medyada biraz daha öne çıkartıldık. İnsanlar da haklı. Tatil planları var. Ona göre arabasını ayarlamış, otelini ayarlamış. Geç kalınca doğal olarak reaksiyon gösterdiler. Başlangıçta marka algısını, hep Türk Hava Yolları'yla yan yana gittiği için, aradaki ayrımı tam yapamadık. Bu sefer beklentiler farklı oldu. Beklentiler farklı olunca da düşük maliyetli hava yolu standardında hizmet verdiğinizde bu sefer beklentileri karşılamamış olduk. Bundan dolayı da biraz daha fazla bizle ilgili şikayetler gündemde olmaya başladı" diye konuştu.
Herhalükarda rötar konusunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Sarp, Anadolu Jet'in 2023 Nisan-Haziran dönemindeki on-time performansıyla, AJet'in 2024 Nisan-Haziran on-time performansı arasında 5 puanlık bir fark ile daha iyi bir 3 ay geçirdiğine işaret etti.
Sarp, haziranın ilk haftasına iyi başladıklarını ancak bayram ve sonrası Avrupa hava sahasındaki hava durumundan kaynaklı yoğunluk ve yine aynı dönemdeki teknik nedenlerle yaşadıkları sorunlar dolayısıyla hazirandaki on-time performansında 4 puanlık bir fark olduğunu belirtti.
Sarp, 4 puanlık farkın realitede etkisinin bu kadar olmaması gerektiğine değinerek, "Uçağı gönderiyorsunuz. Uçağınız gelmiyor. Yani bu operasyon birbirine bağlı bir halka. Ben buradan uçağı gönderdim. Zamanında dönemedi. Dönemediği zaman peşindeki bütün seferleri otomatik olarak etkileniyor. Bunlar bizim kendi elimizle değiştiremeyeceğimiz şeyler" dedi.

'Bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz'

Sarp, "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane uçağı yerde bırakmanızın hava yolu olarak size maliyeti maalesef çok fazla ama biz şu anda onu düşünmüyoruz. Bunu yapmaya başladığımızdan beri Ankara'da büyük bir sıkıntımız kalmadı. Sabiha'da da on-time performans konusunda belli bir noktaya getirdi. Ancak bu da yeterli değil, çünkü elimizde datalar var. Rötarlar eskisi gibi olmayacak ama bir Ankara'nın yüzde 80'lerine ulaşmanızın da Sabiha'da imkanı yok. Çünkü havalimanı yoğun. Yoğun bir Avrupa operasyonu yapıyorsunuz ve havalimanlarının da imkanları belli." ifadelerini kullandı. Sarp, "Kesinlikle biz bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu da oturttuğumuz zaman tamamen artık AJet'in rötarla anılmasının önüne geçmeye çalışacağız" açıklamasında bulundu.

'Haklı eleştirilerin tamamını alacağız'

Her türlü eleştiriye açık olduklarını belirten Sarp, "Sektörün tamamında bu sorunlar var. Birebir ilgileniyoruz. Ama yalan ve iftiraya tahammülümüz yok. Gerçek mağduriyet yaşayan yolcuyla, gerçek olmayan konuları ayırt etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili haftalık, müşteri deneyimi ekibimiz var, gelen şikayetleri analiz ederek neleri iyileştireceğimize birlikte bakıyoruz. Çalışan arkadaşlarla birlikte birçok iradeyi gösteriyoruz ve bunları iyileştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Haklı eleştirilerin tamamını alacağız" dedi.
Sarp, rötarlarla ilgili aksiyonları aldıklarını ve kış operasyonunda Avrupa hava sahasının da rahatladığını dile getirerek, "Doğal olarak rötarlar azalıyor, biz de kendimizin önüne koyduğu stratejileri daha hızlı bir şekilde çalışarak hayata geçireceğiz" dedi.
Kerem Sarp Kahire’ye de AJet’in uçuşlarının başlayacağını ifade etti.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
TÜRKİYE
THY Basın Müşaviri Üstün'den yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili açıklama
10 Temmuz, 17:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала