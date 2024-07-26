https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/sezen-aksu-dolandirildi-yuklu-miktarda-para-gondermis-1086230382.html
Sezen Aksu dolandırıldı: Yüklü miktarda para göndermiş
Sezen Aksu dolandırıldı: Yüklü miktarda para göndermiş
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına aradığını söyleyen bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış toplama bahanesiyle ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu dolandırdı. Olay... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T11:52+0300
2024-07-26T11:52+0300
2024-07-26T11:52+0300
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Sanat dünyasında 'Minik Serçe' lakabıyla tanınan Sezen Aksu'nun yaşadığı dolandırıcılık olayı gündmee geldi.Posta gazetesinde yer alan habere göre, Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan dolandırıcı, Aksu'dan kimsesiz çocuklar için bağış istedi. 70 yaşındaki sanatçı, 420 bin TL'lik anlaşmanın ilk aşaması olarak dolandırıcının hesabına 220 bin TL gönderdi.Asistanı şüphelenip belediyeyi aradıOlaydan şüphelenen Sezen Aksu'nun asistanı, Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediyeden böyle bir kampanya olmadığını öğrenen asistan, durumu hemen sanatçıya bildirdi.Şikayetçi olduDolandırıldığını anlayan Sezen Aksu, vakit kaybetmeden dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Aksu'nun asistanı ise olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/hindistanda-bir-madenci-yaklasik-100-bin-dolar-degerinde-elmas-buldu-1086202938.html
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sezen aksu, sezen aksu dolandırıldı
sezen aksu, sezen aksu dolandırıldı
Sezen Aksu dolandırıldı: Yüklü miktarda para göndermiş
Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına aradığını söyleyen bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış toplama bahanesiyle ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu dolandırdı. Olay, sanatçının asistanının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.
Sanat dünyasında 'Minik Serçe' lakabıyla tanınan Sezen Aksu'nun yaşadığı dolandırıcılık olayı gündmee geldi.
Posta gazetesinde yer alan habere göre, Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan dolandırıcı, Aksu'dan kimsesiz çocuklar için bağış istedi. 70 yaşındaki sanatçı, 420 bin TL'lik anlaşmanın ilk aşaması olarak dolandırıcının hesabına 220 bin TL gönderdi.
Asistanı şüphelenip belediyeyi aradı
Olaydan şüphelenen Sezen Aksu'nun asistanı, Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediyeden böyle bir kampanya olmadığını öğrenen asistan, durumu hemen sanatçıya bildirdi.
Dolandırıldığını anlayan Sezen Aksu, vakit kaybetmeden dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Aksu'nun asistanı ise olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.