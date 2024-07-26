https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/sezen-aksu-dolandirildi-yuklu-miktarda-para-gondermis-1086230382.html

Sezen Aksu dolandırıldı: Yüklü miktarda para göndermiş

Sezen Aksu dolandırıldı: Yüklü miktarda para göndermiş

Sputnik Türkiye

Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına aradığını söyleyen bir kişi, kimsesiz çocuklar için bağış toplama bahanesiyle ünlü sanatçı Sezen Aksu'yu dolandırdı. Olay... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T11:52+0300

2024-07-26T11:52+0300

2024-07-26T11:52+0300

sezen aksu

yaşam

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Sanat dünyasında 'Minik Serçe' lakabıyla tanınan Sezen Aksu'nun yaşadığı dolandırıcılık olayı gündmee geldi.Posta gazetesinde yer alan habere göre, Beyoğlu Belediye Başkanlığı adına arayan dolandırıcı, Aksu'dan kimsesiz çocuklar için bağış istedi. 70 yaşındaki sanatçı, 420 bin TL'lik anlaşmanın ilk aşaması olarak dolandırıcının hesabına 220 bin TL gönderdi.Asistanı şüphelenip belediyeyi aradıOlaydan şüphelenen Sezen Aksu'nun asistanı, Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediyeden böyle bir kampanya olmadığını öğrenen asistan, durumu hemen sanatçıya bildirdi.Şikayetçi olduDolandırıldığını anlayan Sezen Aksu, vakit kaybetmeden dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Aksu'nun asistanı ise olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.

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sezen aksu, sezen aksu dolandırıldı