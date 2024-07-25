https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/hindistanda-bir-madenci-yaklasik-100-bin-dolar-degerinde-elmas-buldu-1086202938.html
Hindistan'da bir madenci yaklaşık 100 bin dolar değerinde elmas buldu
Hindistan'da bir madenci yaklaşık 100 bin dolar değerinde elmas buldu
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir madenci, en az 95 bin 500 dolar (3 milyon 151 bin lira) değerinde 19.22 karatlık elmas buldu. Madenci, “Yarın, yine... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T14:50+0300
2024-07-25T14:50+0300
2024-07-25T14:50+0300
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Hintli madenci Raju Gound, eyaletin Panna bölgesinde elmas bulma umuduyla 10 yıldan fazla süredir devletten maden kiraladıklarını belirtti.Gound, "Taşları elekten geçirirken cam parçasını andıran bir şey gözüme çarptı. Yukarı kaldırıp baktım ve soluk parlama gördüm. O anda elmas bulduğumu anladım" ifadelerini kullandı.Bulduğu elması yetkililere götürdüğünü ifade eden Gound, 19.22 karatlık elmasa yaklaşık 95 bin 500 dolar değer biçildiğini anlattı.Gound, vergi payı düşüldükten sonra parasını teslim alacağını kaydederek, bununla yaklaşık 6 bin dolarlık borcunu ödemeyi, ailesi için daha iyi bir ev yaptırmayı ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayı planladığını belirtti.Elmastan elde edeceği parayı birlikte yaşadığı 19 akrabasıyla bölüşeceğini anlatan Gound, "Yarın, yine elmas aramak için madene gideceğim" ifadesini kullandı.Panna, elmas kaynaklarının zenginliğiyle biliniyor ve bölge sakinleri, değerli taş bulma umuduyla devletten maden kiralıyor.Bölgede büyük elmas keşifleri nadiren de olsa yaşanabiliyor. Panna'da 2018'de yine bir madenci, yaklaşık 179 bin dolar değerinde elmas bulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240126/parkta-yuruyuse-cikti-milyoner-oldu-nasil-yaptigini-anlatarak-taktik-verdi-1080052991.html
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elmas, maden, maden ocağı, hindistan, dolar
elmas, maden, maden ocağı, hindistan, dolar
Hindistan'da bir madenci yaklaşık 100 bin dolar değerinde elmas buldu
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir madenci, en az 95 bin 500 dolar (3 milyon 151 bin lira) değerinde 19.22 karatlık elmas buldu. Madenci, “Yarın, yine elmas aramak için madene gideceğim" ifadesini kullandı.
Hintli madenci Raju Gound, eyaletin Panna bölgesinde elmas bulma umuduyla 10 yıldan fazla süredir devletten maden kiraladıklarını belirtti.
Gound, "Taşları elekten geçirirken cam parçasını andıran bir şey gözüme çarptı. Yukarı kaldırıp baktım ve soluk parlama gördüm. O anda elmas bulduğumu anladım" ifadelerini kullandı.
Bulduğu elması yetkililere götürdüğünü ifade eden Gound, 19.22 karatlık elmasa yaklaşık 95 bin 500 dolar değer biçildiğini anlattı.
Gound, vergi payı düşüldükten sonra parasını teslim alacağını kaydederek, bununla yaklaşık 6 bin dolarlık borcunu ödemeyi, ailesi için daha iyi bir ev yaptırmayı ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayı planladığını belirtti.
Elmastan elde edeceği parayı birlikte yaşadığı 19 akrabasıyla bölüşeceğini anlatan Gound, "Yarın, yine elmas aramak için madene gideceğim" ifadesini kullandı.
Panna, elmas kaynaklarının zenginliğiyle biliniyor ve bölge sakinleri, değerli taş bulma umuduyla devletten maden kiralıyor.
Bölgede büyük elmas keşifleri nadiren de olsa yaşanabiliyor. Panna'da 2018'de yine bir madenci, yaklaşık 179 bin dolar değerinde elmas bulmuştu.