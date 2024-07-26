https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/seyahat-acentelerine-yeni-pazarlama-satis-yasagi-1086230675.html

Seyahat acentelerine yeni pazarlama-satış yasağı

Seyahat acentelerine yeni pazarlama-satış yasağı

Sputnik Türkiye

Seyahat acentaları, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremeyecek. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T12:02+0300

2024-07-26T12:02+0300

2024-07-26T12:02+0300

türkiye

seyahat

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

yasak

otel

belge

bakanlık

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Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, seyahat acentası, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan konutların belge numaralarına Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer vermek zorunda olacak.Seyahat acentası, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremeyecek.

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seyahat, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, yasak, otel, belge, bakanlık