https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/seyahat-acentelerine-yeni-pazarlama-satis-yasagi-1086230675.html
Seyahat acentelerine yeni pazarlama-satış yasağı
Seyahat acentelerine yeni pazarlama-satış yasağı
Sputnik Türkiye
Seyahat acentaları, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremeyecek. 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T12:02+0300
2024-07-26T12:02+0300
2024-07-26T12:02+0300
türkiye
seyahat
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
yasak
otel
belge
bakanlık
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Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, seyahat acentası, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan konutların belge numaralarına Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer vermek zorunda olacak.Seyahat acentası, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ucuslarda-rotar-sorunu-tepkiler-surerken-erdogan-devreye-girdi-1086228271.html
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seyahat, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, yasak, otel, belge, bakanlık
seyahat, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, yasak, otel, belge, bakanlık
Seyahat acentelerine yeni pazarlama-satış yasağı
Seyahat acentaları, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremeyecek.
Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, seyahat acentası, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan konutların belge numaralarına Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak satış ve pazarlama faaliyetlerinde yer vermek zorunda olacak.
Seyahat acentası, belgesiz konaklama tesisleri ile konutların pazarlama ve satışını gerçekleştiremeyecek.