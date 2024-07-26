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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/rusya-merkez-bankasindan-faiz-karari-2024te-bir-ilk-oldu-1086234228.html
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı: 2024 yılında bir ilk oldu
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı: 2024 yılında bir ilk oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltti. Bu, Rusya'da 2024 yılındaki ilk faiz artırımı... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T14:07+0300
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Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.İç talepteki artışın ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli ölçüde aştığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18 seviyesine yükseltme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.Rusya Merkez Bankası, bu kararla 2024 yılında ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.Piyasa beklentisi, bankanın politika faizini 100 ila 200 baz puan artıracağı yönündeydi.Açıklamada, enflasyonun düşmeye başlaması için ilave para politikası sıkılaştırması gerektiği belirtildi.Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 7 Haziran'da yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı.
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rusya, rusya merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz artırımı, faiz artırımı, ekonomi, enflasyon, gıda enflasyonu
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Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı: 2024 yılında bir ilk oldu

14:07 26.07.2024
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 200 baz puan artışla yüzde 18'e yükseltti. Bu, Rusya'da 2024 yılındaki ilk faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.
Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği belirtildi.

İç talepteki artışın ürün ve hizmet üretimini artırma olanaklarını önemli ölçüde aştığına işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18 seviyesine yükseltme kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.

Rusya Merkez Bankası, bu kararla 2024 yılında ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Piyasa beklentisi, bankanın politika faizini 100 ila 200 baz puan artıracağı yönündeydi.

Açıklamada, enflasyonun düşmeye başlaması için ilave para politikası sıkılaştırması gerektiği belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 7 Haziran'da yüzde 16 seviyesinde sabit bırakmıştı.
fidan lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
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