https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/bakan-fidan-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1086232087.html

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Sputnik Türkiye

Laos'taki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Fidan ve Lavrov bir görüşme gerçekleştirdi. 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T12:41+0300

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güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirdi.Bakan Fidan'ın, Malezya, Laos, Singapur, İngiltere Dışişleri Bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.Türk Dışişleri'nden paylaşımTürkiye Dışişleri Bakanlığı, Fidan-Lavrov görüşmesi hakkında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.X hesabından paylaşılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı marjında bulunduğu Viyentiyan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye

rusya-türkiye ilişkileri, hakan fidan, sergey lavrov, laos, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)