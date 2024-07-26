Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de sağlık turizmi türleri
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Ukrayna askerlerini eğiten İngilizlere yaptırım
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Japonya'ya yaptırım misillemesi
16:29
2 dk
SESLİ HABER
WSJ: Kamala Harris seçilirse bu üç ismin sonu olur
16:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Türkiye’de yakalandı
17:13
3 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları Skandalla Başladı
17:24
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri belli oldu
17:35
2 dk
SESLİ HABER
'Patates hat' mağdurları artıyor
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Bakan Bolat’tan Schengen vizesi açıklaması
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin'den havada gövde gösterisi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Üniversite tercihlerinde dikkat edilecekler
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneyde son durum
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden Dilan Polat kararı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a ceza veren UEFA bu kareografiye sessiz kaldı
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Hindistan'dan en çok silah alan ülke: Ermenistan
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den Belarus açıklaması: Geliştireceğiz
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
20:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD Mahkemesi’nden ‘Eylem Tok’ kararı
21:04
1 dk
SESLİ HABER
e-Devlet’ten yeni hizmet
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
07:25
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’yi bekleyen tehlike: Enerji yoksulluğu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD'nin yalanı, 1.5 milyon insanı öldürdü
17:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kirmizi-bultenle-araniyordu-isvec-merkezli-cetenin-lideri-istanbulda-yakalandi-1086228621.html
Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı
Sputnik Türkiye
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T10:47+0300
2024-07-26T10:47+0300
türkiye
çete
çete şiddeti
uyuşturucu çetesi
organize suç çetesi
uyuşturucu
isveç
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086228463_19:0:732:401_1920x0_80_0_0_b7e13de7125197bec0ef68a60e5a246c.jpg
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda, ‘uyuşturucu madde ticareti', ‘para aklama' ve ‘doping' suçlarından kırmızı bültenle ülkeye iadesi amacıyla aranan, 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveç uyruklu Alexander G.(32) 18 Temmuz'da Beşiktaş'ta bir otelde yakalandı.Denetim ve operasyonlarda çok sayıda hükümlü ve şüpheli yakalandıAynı operasyon ve denetimde Alexander G.'nin yanı sıra uyuşturucu madde ticareti suçlarından 24 yıl 7 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan M.A., 20 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum edilen S.B., 14 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan S.D., 14 yıl 7 ay 15 gün cezası olan M.K., 13 yıl 5 ay 2 güne mahkum edilen F.Ö., 13 yıl 2 ay 22 gün cezası bulunan O.K., 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen R.B. ve 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen S.E. adlı 8 hükümlü daha gözaltına alındı.Kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Alexander G. ile birlikte toplam 9 kişinin haricinde, denetimler çerçevesinde 10 yıl ve altı hapis cezası bulunan 54 şüpheli ve ifadesinin alınmasına yönelik haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin de içinde olduğu toplam 81 şüpheli emniyete götürüldü.Kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiOperasyon çerçevesinde yakalanan İsveç uyruklu uyuşturucu taciri Alexander G.'nin ülkesine iadesinin istendiği belirtildi. İsveç adli makamlarınca Interpol yoluyla “para aklama” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından aranan G., Türk polisi tarafından gözaltına alındığında üzerinden Polonya uyruklu “Aleksander Kawa” adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Yakalanan İsveçli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/41-ilde-dev-operasyon-siberag-2-operasyonlarinda-onlarca-supheli-yakalandi-1086226768.html
türkiye
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1a/1086228463_108:0:643:401_1920x0_80_0_0_92841d8c2260130bca336695dc510c90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çete, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, organize suç çetesi, uyuşturucu, isveç, türkiye
çete, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, organize suç çetesi, uyuşturucu, isveç, türkiye

Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı

10:47 26.07.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW254792Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
© İHA / SADIK KAHRAMAN-AW254792
Abone ol
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda, ‘uyuşturucu madde ticareti', ‘para aklama' ve ‘doping' suçlarından kırmızı bültenle ülkeye iadesi amacıyla aranan, 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveç uyruklu Alexander G.(32) 18 Temmuz'da Beşiktaş'ta bir otelde yakalandı.

Denetim ve operasyonlarda çok sayıda hükümlü ve şüpheli yakalandı

Aynı operasyon ve denetimde Alexander G.'nin yanı sıra uyuşturucu madde ticareti suçlarından 24 yıl 7 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan M.A., 20 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum edilen S.B., 14 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan S.D., 14 yıl 7 ay 15 gün cezası olan M.K., 13 yıl 5 ay 2 güne mahkum edilen F.Ö., 13 yıl 2 ay 22 gün cezası bulunan O.K., 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen R.B. ve 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen S.E. adlı 8 hükümlü daha gözaltına alındı.
Kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Alexander G. ile birlikte toplam 9 kişinin haricinde, denetimler çerçevesinde 10 yıl ve altı hapis cezası bulunan 54 şüpheli ve ifadesinin alınmasına yönelik haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin de içinde olduğu toplam 81 şüpheli emniyete götürüldü.

Kara para aklama ve uyuşturucu ticareti

Operasyon çerçevesinde yakalanan İsveç uyruklu uyuşturucu taciri Alexander G.'nin ülkesine iadesinin istendiği belirtildi. İsveç adli makamlarınca Interpol yoluyla “para aklama” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından aranan G., Türk polisi tarafından gözaltına alındığında üzerinden Polonya uyruklu “Aleksander Kawa” adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Yakalanan İsveçli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı.
operasyon tem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
TÜRKİYE
41 ilde dev operasyon: 'Siberağ-2' operasyonlarında onlarca şüpheli yakalandı
09:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала