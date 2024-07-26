https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/kirmizi-bultenle-araniyordu-isvec-merkezli-cetenin-lideri-istanbulda-yakalandi-1086228621.html

Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu: İsveç merkezli çetenin lideri İstanbul’da yakalandı

Sputnik Türkiye

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul'da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T10:47+0300

2024-07-26T10:47+0300

2024-07-26T10:47+0300

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda, ‘uyuşturucu madde ticareti', ‘para aklama' ve ‘doping' suçlarından kırmızı bültenle ülkeye iadesi amacıyla aranan, 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İsveç uyruklu Alexander G.(32) 18 Temmuz'da Beşiktaş'ta bir otelde yakalandı.Denetim ve operasyonlarda çok sayıda hükümlü ve şüpheli yakalandıAynı operasyon ve denetimde Alexander G.'nin yanı sıra uyuşturucu madde ticareti suçlarından 24 yıl 7 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan M.A., 20 yıl 9 ay 10 gün hapse mahkum edilen S.B., 14 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan S.D., 14 yıl 7 ay 15 gün cezası olan M.K., 13 yıl 5 ay 2 güne mahkum edilen F.Ö., 13 yıl 2 ay 22 gün cezası bulunan O.K., 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen R.B. ve 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen S.E. adlı 8 hükümlü daha gözaltına alındı.Kırmızı bültenle aranan İsveç uyruklu Alexander G. ile birlikte toplam 9 kişinin haricinde, denetimler çerçevesinde 10 yıl ve altı hapis cezası bulunan 54 şüpheli ve ifadesinin alınmasına yönelik haklarında arama kararı bulunan 18 kişinin de içinde olduğu toplam 81 şüpheli emniyete götürüldü.Kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiOperasyon çerçevesinde yakalanan İsveç uyruklu uyuşturucu taciri Alexander G.'nin ülkesine iadesinin istendiği belirtildi. İsveç adli makamlarınca Interpol yoluyla “para aklama” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından aranan G., Türk polisi tarafından gözaltına alındığında üzerinden Polonya uyruklu “Aleksander Kawa” adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Yakalanan İsveçli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/41-ilde-dev-operasyon-siberag-2-operasyonlarinda-onlarca-supheli-yakalandi-1086226768.html

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