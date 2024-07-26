https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/41-ilde-dev-operasyon-siberag-2-operasyonlarinda-onlarca-supheli-yakalandi-1086226768.html

41 ilde dev operasyon: 'Siberağ-2' operasyonlarında onlarca şüpheli yakalandı

41 ilde dev operasyon: 'Siberağ-2' operasyonlarında onlarca şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli olarak 41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüphelinin... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T09:23+0300

2024-07-26T09:23+0300

2024-07-26T09:23+0300

operasyon

türkiye

ali yerlikaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086137669_22:0:1770:983_1920x0_80_0_0_7a03427d30b7753795c4f2e605741fb8.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mardin, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyonlar düzenlendi.Düzenlenen operasyonlar sonucu NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/26-temmuz-meteoroloji-bugun-hava-durumu-bugun-yagmur-yagacak-mi-istanbul-hava-durumu-ankara-hava-1086224924.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

operasyon, ali yerlikaya