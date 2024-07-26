https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/ak-partili-sen-sokak-hayvanlari-yasasini-degerlendirdi-hayvanlari-koruma-maksatli-bir-kanun-1086244198.html

AK Partili Şen, sokak hayvanları yasasını değerlendirdi: ‘Hayvanları koruma maksatlı bir kanun’

AK Partili Şen, sokak hayvanları yasasını değerlendirdi: ‘Hayvanları koruma maksatlı bir kanun’

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Şen, sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin değişikliğin hayvanları koruma maksatlı kanun olduğunu... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T20:57+0300

2024-07-26T20:57+0300

2024-07-26T20:57+0300

türkiye

ak parti

mustafa şen

trabzon

sokak hayvanları

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Barınakta hayvanların gezme alanlarının olmadığını ancak yapılacağını anlatan Şen, "Cumhurbaşkanı'mızla birkaç defa bu mevzuyu onun başkanlığında oturduk, görüştük ve belli bir noktaya getirdik. Bu kanun çıktığında, inşallah uygulanmaya başlandığında görülecektir ki gerçekten hayvanları koruma maksatlı bir kanun" diye konuştu.Şen, bu hayvanların canlarına herhangi bir zarar gelmeyeceğinin altını çizerek, birilerinin bundan siyaset üretmeye kalkmasının gerçekten korkunç olduğunu belirtti.Sokakların daha güvenli hale geleceğini, esnafın yıllardır beslediği köpeklere dokunmayacaklarını vurgulayan Şen, şu cümleleri kaydetti:Şen, barınaklarda köpeklerin gezme alanlarının yanı sıra hastanesinin de içerisinde bulunan tesis şeklinde olması gerektiğini aktararak, hayvanları sahiplendireceklerini ve bunu yapmayan belediyelere de hapis cezasına varıncaya kadar yaptırım uygulayacaklarını kaydetti.Devlet olarak bu işin üzerine düşeceklerini dile getiren Şen, aynı zamanda vatandaşlardan, vakıflardan, derneklerden, kanaat önderlerinden, hayvanseverlerden, duyarlı insanlardan, hepsinden de yoğun sahiplenme rica ettiğini vurguladı.Bu sorunu çözmeleri gerektiğine işaret eden Şen, "Sokaklar güvenli olacak ama bu hayvanların canına zarar gelmeyecek. Bunların beklediği bizden gerçekten 4 şey, azıcık ilgi, azıcık sevgi, azıcık ekmek, azıcık su. Bu kadar. Biz insan olarak bunu yapabilecek bir varlığız, bunu yapmamız gerekiyor, yapacağız" dedi.Şen, insanların korunması ve hayvanlara da zarar gelmemesi için mutlaka üçüncü bir yol olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/diyarbakirda-177-bin-20-kok-kenevir-ve-65-kilogram-esrar-ele-gecirildi-1086244059.html

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ak parti, mustafa şen, trabzon, sokak hayvanları