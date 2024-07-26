https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/diyarbakirda-177-bin-20-kok-kenevir-ve-65-kilogram-esrar-ele-gecirildi-1086244059.html
Diyarbakır'da 177 bin 20 kök kenevir ve 65 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 177 bin 20 kök kenevir ve 65 kilogram esrar ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Hani ve Kulp ilçelerinde 177 bin 20 kök kenevir, 65 kilogram esrar, 475 kök skunk ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli... 26.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-26T20:39+0300
2024-07-26T20:39+0300
2024-07-26T20:39+0300
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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün Hani ve Kulp ilçelerinde operasyon düzenlendi.Operasyonda, Hani'nin Kaledibi ve Seren Mahallelerinde 61 kilogram kubar esrar, 15 bin 20 kök kenevir, 475 kök skunk, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, Kulp'un Akdoruk Mahallesi'nde ise 162 bin kök kenevir ve 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/diyarbakirda-buyuk-operasyon-1-milyon-459-bin-kok-kenevir-ve-skunk-ele-gecirildi-1085804909.html
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diyarbakır, esrar, kenevir, skunk, diyarbakır valiliği
diyarbakır, esrar, kenevir, skunk, diyarbakır valiliği
Diyarbakır'da 177 bin 20 kök kenevir ve 65 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Hani ve Kulp ilçelerinde 177 bin 20 kök kenevir, 65 kilogram esrar, 475 kök skunk ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün Hani ve Kulp ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Hani'nin Kaledibi ve Seren Mahallelerinde 61 kilogram kubar esrar, 15 bin 20 kök kenevir, 475 kök skunk, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, Kulp'un Akdoruk Mahallesi'nde ise 162 bin kök kenevir ve 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.