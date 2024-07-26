https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/26-temmuz-meteoroloji-bugun-hava-durumu-bugun-yagmur-yagacak-mi-istanbul-hava-durumu-ankara-hava-1086224924.html

'Bu saatlere çok dikkat edin': İstanbul ve Ankara dahil pek çok şehre dolu, sel ve sağanak geliyor

'Bu saatlere çok dikkat edin': İstanbul ve Ankara dahil pek çok şehre dolu, sel ve sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yüksek sıcaklıkların yerini kuvvetli sağanak ve dolu yağışlarına bırakacağını duyurdu. İstanbul dahil birçok kentte cuma ve... 26.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-26T07:09+0300

2024-07-26T07:09+0300

2024-07-26T07:21+0300

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Ordu ve Giresun hariç) ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların; Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz kıyılarında ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklık ve rüzgar durumuHava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş i̇ptalleriSabiha Gökçen Havalimanı'nda, 26 Temmuz 2024 tarihinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, uçuşların yüzde 5'i saat 15.00'e kadar iptal edilecek. HEAŞ, yolculara uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmelerini tavsiye etti.Sarı ve turuncu alarm verilen i̇llerCuma günü için Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Kırıkkale, Karabük için sarı alarm; Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Düzce için turuncu alarm verildi. Batı Karadeniz'de, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da sabah saatlerinden itibaren, öğleden sonra ise Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor.İstanbul, Kocaeli ve Sakarya i̇çin uyarılarBu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve iç kesimlerinde, cuma sabahından itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Ankara ve çevresi i̇çin yağış uyarısıAnkara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük ve Bolu'da cuma günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve kuvvetli yağışlar bekleniyor. Aynı zamanda Karaman'da öğle saatlerinden sonra, Niğde'de ise akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Adana ve Mersin'de kuvvetli yağış beklentisiCuma öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin illerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor.Prof. Dr. Orhan Şen saat verdiProf. Dr. Orhan Şen, perşembe günü Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Denizli, Karaman, Edirne, Kırklareli, Mersin ve Adana'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğini belirtti. İstanbul’un Avrupa yakasında gece ve cuma sabah kuzey ilçelerinde yağış beklendiğini, sıcaklıkların cuma ve cumartesi günleri 30 dereceye kadar düşeceğini söyledi. Ayrıca, cuma günü Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevresinde kuvvetli yağışlar olacağı, akşam saatlerinde Ankara civarında yağışların kuvvetleneceği tahmininde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/tbmmdeki-gerginlik-sonrasi-mhp-grup-baskanvekili-erkan-akcay-hastaneye-kaldirildi-1086225401.html

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