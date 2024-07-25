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Yerlikaya duyurdu 13 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Yerlikaya duyurdu 13 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Sputnik Türkiye
DEAŞ'a yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımına göre 13 şehirde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. 'Gürz-1' operasyonlarında 72 şüpheli gözaltına alındı.Yerlikaya'nın açıklaması ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/araci-olanlar-dikkat-e--devlette-yeni-donem-basladi-indirim-orani-yuzde-50ye-dayandi-1086190317.html
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deaş, daeş, daeş, işid, operasyon, ali yerlikaya

Yerlikaya duyurdu 13 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

08:30 25.07.2024
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IŞİD operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© İHA
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DEAŞ'a yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımına göre 13 şehirde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. 'Gürz-1' operasyonlarında 72 şüpheli gözaltına alındı.
Yerlikaya'nın açıklaması ise şöyle:
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."
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