https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/araci-olanlar-dikkat-e--devlette-yeni-donem-basladi-indirim-orani-yuzde-50ye-dayandi-1086190317.html
Aracı olanlar dikkat: e- Devlet'te yeni dönem başladı, indirim oranı yüzde 50'ye dayandı
Aracı olanlar dikkat: e- Devlet'te yeni dönem başladı, indirim oranı yüzde 50'ye dayandı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca sürücüye büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulama e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Artık sürücüler, trafik ve kasko sigortası kapsamında... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T08:02+0300
2024-07-25T08:02+0300
2024-07-25T08:03+0300
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Yeni uygulama ile sürücüler, e-Devlet üzerinden trafik ve kasko sigortası kapsamındaki kaza raporlarına kolayca erişebilecek. Daha önce eksper raporları, sigorta şirketleri tarafından yönlendirilen eksperler tarafından hazırlanıyor ve sigorta şirketlerine ulaştırılıyordu. Bu süreç, zaman kaybına ve çeşitli sorunlara neden oluyordu. Şimdi ise tüm bu işlemler dijital ortamda hızlıca gerçekleştirilebilecek.Sigorta eksper raporları e-Devlet’teTüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme 24 milyon sürücüyü ilgilendiriyor. Sürücüler artık kaza raporlarına e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Bu sayede eksperler ve sigorta acentelerinin iş yükü azalacak” dedi. Bağcı ayrıca, bu uygulamanın iş yeri ve konut alanlarında da hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.Trafik sigortası ve kasko durumuKaskoda yüzde 50’ye varan i̇ndirimler devam ediyor
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e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı, araç, araba, otomotiv, kasko, uygulama, uygulama
e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı, araç, araba, otomotiv, kasko, uygulama, uygulama
Aracı olanlar dikkat: e- Devlet'te yeni dönem başladı, indirim oranı yüzde 50'ye dayandı
08:02 25.07.2024 (güncellendi: 08:03 25.07.2024)
Milyonlarca sürücüye büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulama e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Artık sürücüler, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçlarına ilişkin eksper raporlarını zahmetsizce görüntüleyebilecekler. Bu düzenleme, hem zaman kaybını önleyecek hem de sigorta işlemlerini hızlandıracak.
Yeni uygulama ile sürücüler, e-Devlet üzerinden trafik ve kasko sigortası kapsamındaki kaza raporlarına kolayca erişebilecek. Daha önce eksper raporları, sigorta şirketleri tarafından yönlendirilen eksperler tarafından hazırlanıyor ve sigorta şirketlerine ulaştırılıyordu. Bu süreç, zaman kaybına ve çeşitli sorunlara neden oluyordu. Şimdi ise tüm bu işlemler dijital ortamda hızlıca gerçekleştirilebilecek.
Sigorta eksper raporları e-Devlet’te
Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme 24 milyon sürücüyü ilgilendiriyor. Sürücüler artık kaza raporlarına e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Bu sayede eksperler ve sigorta acentelerinin iş yükü azalacak” dedi. Bağcı ayrıca, bu uygulamanın iş yeri ve konut alanlarında da hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.
Trafik sigortası ve kasko durumu
Temmuz ayında trafik sigortası prim artışı yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ağustos ayında ise bu oran değişmedi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yayınladığı genelge ile temmuz ayındaki azami prim oranlarının aynı şekilde ağustos ayında da uygulanacağını duyurdu. Ortalama bir hususi araç için trafik sigortası şu anda 12 bin TL civarında. İyi sürücüler yüzde 50’ye kadar indirim alabilirken, kötü sürücüler yüzde 200’e kadar sürprim ödemeye devam ediyor.
Kaskoda yüzde 50’ye varan i̇ndirimler devam ediyor
Kasko sigortasında da temmuz ayında başlayan indirimler sürüyor. Şu anda kasko fiyatlarında yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda indirim uygulanıyor. Ancak 15 Ağustos’tan sonra bu indirimlerin kaldırılması ve yıl sonuna doğru fiyatların artması bekleniyor. Kasko fiyatları, araç tipine, sürücünün yaşına ve şehirlerine göre farklılık gösteriyor.