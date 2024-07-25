https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/araci-olanlar-dikkat-e--devlette-yeni-donem-basladi-indirim-orani-yuzde-50ye-dayandi-1086190317.html

Aracı olanlar dikkat: e- Devlet'te yeni dönem başladı, indirim oranı yüzde 50'ye dayandı

Aracı olanlar dikkat: e- Devlet'te yeni dönem başladı, indirim oranı yüzde 50'ye dayandı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca sürücüye büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulama e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Artık sürücüler, trafik ve kasko sigortası kapsamında... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T08:02+0300

2024-07-25T08:02+0300

2024-07-25T08:03+0300

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Yeni uygulama ile sürücüler, e-Devlet üzerinden trafik ve kasko sigortası kapsamındaki kaza raporlarına kolayca erişebilecek. Daha önce eksper raporları, sigorta şirketleri tarafından yönlendirilen eksperler tarafından hazırlanıyor ve sigorta şirketlerine ulaştırılıyordu. Bu süreç, zaman kaybına ve çeşitli sorunlara neden oluyordu. Şimdi ise tüm bu işlemler dijital ortamda hızlıca gerçekleştirilebilecek.Sigorta eksper raporları e-Devlet’teTüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme 24 milyon sürücüyü ilgilendiriyor. Sürücüler artık kaza raporlarına e-Devlet üzerinden kolayca ulaşabiliyor. Bu sayede eksperler ve sigorta acentelerinin iş yükü azalacak” dedi. Bağcı ayrıca, bu uygulamanın iş yeri ve konut alanlarında da hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.Trafik sigortası ve kasko durumuKaskoda yüzde 50’ye varan i̇ndirimler devam ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/universite-tercihleri-basladi-bunlari-bilmeden-liste-yapmayin-1086189381.html

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