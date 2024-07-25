https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/siyasi-prangalardan-kurtulan-bidenin-netanyahu-uzerindeki-baskiyi-artiracagi-konusuluyor-1086199553.html

Siyasi prangalardan kurtulan Biden’ın Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracağı konuşuluyor

Siyasi prangalardan kurtulan Biden’ın Netanyahu üzerindeki baskıyı artıracağı konuşuluyor

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilme kararını, Amerikan demokrasisinin iyiliği için kişisel hırslarından vazgeçerek verdiğini savunan ABD Başkanı Joe... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T13:04+0300

2024-07-25T13:04+0300

2024-07-25T13:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

joe biden

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

filistin sorunu

ortadoğu

washington dc

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ABD’de siyasetin nabzını tutan Politico gazetesi, adaylıktan çekilmesine rağmen başkanlık görevini sürdürecek olan Biden’ın Washington’da bulunan Netanyahu ile bir araya geleceğini hatırlatırken, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Yeniden seçilme zorunluluğunun siyasi prangalarından kurtulan Biden, Hamas'la bir anlaşmaya varmak için sık sık çatıştığı Netanyahu ile görüşmelerde daha sert bir ton kullanmaya çalışacak” diye yazdı.Çarşamba günü ABD Kongresinde bir konuşma yapan Netanyahu, savaş karşıtı aktivistlerin Kongre binası önünde protesto gösterileri düzenlemesine neden oldu.Perşembe günü mevcut ABD Başkanı Biden ve Demokratların yeni adayı Kamala Harris ile ayrı olarak görüşeceği bilinen Netanyahu, cuma günü de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile görüşecek.Biden’ın Gazze için ateşkes teklifi karar tasarısı BMGK'da kabul edilmiştiABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmişti.15 üyeli BMGK'da yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu alırken, Rusya çekimser oy kullanmıştı.Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istenmişti.Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörülmüştü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar saldırılarına devam edeceklerini ilişkin açıklamasına rağmen, kararda İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilmişti.Hamas ise BMGK'nın kararında yer alan maddelerin uygulanması konusunda aracılarla işbirliğine hazır olduklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/biden-ulusa-seslendi-ikinci-donemi-hak-ediyordum-1086191613.html

israil

gazze

gazze şeridi

washington dc

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