https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/biden-ulusa-seslendi-ikinci-donemi-hak-ediyordum-1086191613.html

Biden ulusa seslendi: ‘İkinci dönemi hak ediyordum’

Biden ulusa seslendi: ‘İkinci dönemi hak ediyordum’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilme kararının ardından ilk kez ulusa seslendi. İkinci bir dönemi hak ettiğini savunan Biden, ancak Amerikan... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T08:38+0300

2024-07-25T08:38+0300

2024-07-25T08:34+0300

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ulusa sesleniş

demokrasi

kamala harris

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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’dan canlı yayınlanan konuşmasında adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi.Son haftalarda, bu kritik anda partisini birleştirmesi gerektiğinin farkına vardığını dile getiren Biden, başkanlığı döneminde gösterdiği performansın, dünyadaki liderliğinin ve Amerika’nın geleceği için sahip olduğu vizyonun ikinci bir dönemi hak ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:59 yaşındaki Kamala Harris'e oy verme çağrısında bulunan Biden, “Kendisi tecrübeli, çetin ve yetenekli biri. Kendisi, benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için de inanılmaz bir lider oldu. Şimdi seçim sizin, Amerikan halkının” diye ekledi.Başkanlık görevinde kalan altı ayda ABD ekonomisi ve vatandaşların haklarını koruma konularına odaklanacağını anlatan Başkan, Gazze Şeridi’ndeki durumu etkilemek için çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. Biden ayrıca Ukrayna ve NATO’yu güçlendirmek için desteğini sürdüreceğini kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bagimsiz-aday-kennedy-abdde-devrim-olacak-1086158306.html

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Sputnik Türkiye

abd, joe biden, ulusa sesleniş, demokrasi, kamala harris