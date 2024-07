https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-guven-ve-ongorulebilirlik-sayesinde-dis-kaynak-girisi-artti-1086217627.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Güven ve öngörülebilirlik sayesinde dış kaynak girişi arttı

İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının etkinliğinde konuşan Kacır, güven ve öngörülebilirlik sayesinde dış kaynak girişi arttığını dile getirdi. 25.07.2024

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) İstanbul'da düzenlediği 'Bugünü Yönet Geleceği Hayal Et' başlıklı etkinliğinde yaptığı konuşmada, 65 yıllık serüveniyle, Türkiye'nin çalışma hayatı içinde güzide bir yere sahip olan, Türkiye’nin ilk ve en büyük işveren sendikası MESS’in söz konusu etkinliğinin Türkiye'de AR-GE, sürdürülebilirlik, dijital ve yeşil dönüşüm alanında güçlü bir sinerji yaratmasını temenni ettiğini dile getirdi.Bakan Kacır, gerçekleşecek her yatırımda yatırımcıların yanında, yakınında olmaya, Türkiye'nin her bir köşesini üretimle buluşturmak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Bunun da bir örneği olarak, yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemiz sanayiinin yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünde yeni bir sayfa açacak 4 programı kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.Türkiye'nin 22 yıldır yapılamaz denileni başaran, önüne konan bütün setleri aşmış, güçlü ve milletine hizmet aşkıyla durmadan çalışan bir siyasi iradeyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirten Kacır, "İkinci asırda, Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek adına durmaksızın çalışıyoruz. Artık kazanımlarından, hedeflerinden, hayallerinden vazgeçmeyen, bunu elinden almaya çalışacak hiçbir odağa izin vermeyen bir Türkiye var. Dünyadaki gelişmelere uzaktan bakan bir ülke değil, kendi potansiyelini gerçekleştirebilme kabiliyetine, kapasitesine sahip bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.Sanayiden ticarete, tarımdan sağlığa, eğitimden ulaştırmaya kadar hemen her alanda gerçekleştirilen tarihi atılımlarla Türkiye'nin büyük bir kalkınma ve büyüme ivmesi kaydettiğini, son 22 yılda diğer tüm alanlarda olduğu gibi sanayi ve teknolojide de asırlık kazanımlar elde edildiğini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:Bakan Kacır, Türkiye'nin etrafında yaşanan sıcak çatışmalara ve 6 Şubat depremlerinin ağır mali faturasına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi hep birlikte başarıyla yönettiğine dikkati çekerek, "Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Bu oranla OECD ülkeleri arasında lider, G20 ülkeleri içinde ikinci sıraya yerleştik. İstihdam sayımızı 32,9 milyon kişiye, istihdam oranımızı yüzde 50’ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise yüzde 8,4’le son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. İhracat tarafında da büyümemizi sürdürüyoruz. Bu yılın ilk altı ayındaki ihracatımız yüzde 2 artarak 125,4 milyar dolara ulaştı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 8,5 düşüşle 168,7 milyar dolara geriledi. Dış ticaret dengesindeki belirgin iyileşme cari açığın düşmesini sağlıyor. Yeni nesil sanayi politikalarımızla dış ticaretteki olumlu ivmeyi güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Güven ve öngörülebilirlik sayesinde dış kaynak girişi arttı'Ekonomi programının oluşturduğu güven ve öngörülebilirlik sayesinde dış kaynak girişinin arttığını ve portföy yatırımlarının Türk lirasına yönelmeye başladığını anlatan Kacır, şunları kaydetti:"Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda güçlü bir canlanma göreceğiz" diyen Bakan Kacır, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yatırımcı dostu politikalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz atılımlarla birlikte, nitelikli insan kaynağı, güçlü alt yapısı ile önemli bir yatırım ve cazibe üssü olan ülkemiz, uluslararası doğrudan yatırımın da adeta bir çekim merkezi konumuna hızla yükselecek. İmalat sanayimize sağladığımız desteklerle, devreye aldığımız teşvik mekanizmalarıyla, jeostratejik konumumuzun avantajlarını doğru ve yerinde kullanan bir siyasi irade olarak yerli-yabancı tüm yatırımcıların sağlam, dayanıklı müttefiki ve önemli bir yatırım ortağı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.'Üç büyük önceliğimiz bulunuyor, katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm'Gelecek dönemde 'katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm' olmak üzere üç büyük önceliklerinin bulunduğunu aktaran Kacır, Türkiye sanayisinin bu 3 ana sac ayağı üzerinde yükselmesinin ve rekabetçiliğinin artması adına katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılarak, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmenin ajandalarının en üst sırasında yer aldığını dile getirdi.Yol haritasını bu önemli unsurlar doğrultusunda belirleyerek, destek enstrümanlarını sanayicinin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncellediklerini ve devreye aldıklarını belirten Bakan Kacır, "Katma değerli üretim altyapımızı güçlendirmek için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını hayata geçirdik. Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, Merkez Bankamızca yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programını da sanayicilerimizin kullanımına sunduk. Program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştırıyor. Program, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek" dedi.Ekonominin lokomotif sektörlerinin sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünü destekleyecek yeni projeleri de bir bir devreye aldıklarını kaydeden Kacır konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Sanayinin dijital dönüşümünde rehberlik eden model fabrika sayısının 10’a ulaştığını ve yakın dönemde bu sayının 14’e çıkacağını aktaran Kacır, hayata geçirilecek olan Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları ile de özel sektörün ikiz dönüşüm yatırımlarına yeni bir ivme kazandıracaklarını vurguladı.Sanayinin teknoloji ve dijital dönüşüm yolculuğuna katkılar sunan her atılımı devletin en üst düzeyde desteklediğini ve arkasında durduğunu belirten Bakan Kacır, "MESS’in Teknoloji Merkezi MEXT’in açılışının geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle gerçekleşmesi de bunun en somut örneğidir. MEXT’in ülkemiz ve dünyada sektöre sağladığı dijital dönüşüm desteğini, yeni çözüm önerilerini ve kurduğu iş ortaklıklarını çok kıymetli buluyoruz" dedi.'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısını yarın ilan edeceğiz'Bakan Mehmet Fatih Kacır, yatırımcılarla kamu arasındaki engelleri kaldırırken, her zeminde ve zamanda istişare içinde olarak, güçlü bir diyalog ortamını benimsediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yatırımcılara bütüncül bir teşvik paketi sunuyor olacağız'İlan edilecek olan Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları ile kamu olarak sanayinin ikiz dönüşümünde yalnızca teşvik eden değil aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşım izleyeceklerine dikkati çeken Kacır, şu ifadeleri kullandı:'Yatırımcılara selektif ve program bazlı olarak cazip teşvikler sunacağız'Söz konusu dört programın aynı zamanda gelecek dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacakları yeni yatırım teşvik sisteminin felsefesini de ruhunda barındırdığını dile getiren Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

