https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/sabiha-gokcende-hava-kosullari-nedeniyle-ucus-azaltilacak-1086214461.html
Sabiha Gökçen'de hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak
Sabiha Gökçen'de hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T18:58+0300
2024-07-25T18:58+0300
2024-07-25T19:00+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
uçuş
olumsuz hava koşulları
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HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/akom-saat-verdi-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1086213659.html
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı, uçuş, olumsuz hava koşulları
sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı, uçuş, olumsuz hava koşulları
Sabiha Gökçen'de hava koşulları nedeniyle uçuş azaltılacak
18:58 25.07.2024 (güncellendi: 19:00 25.07.2024)
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.
HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir.