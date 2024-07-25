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AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'
AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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AKOM'dan yapılan açıklamada ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, Cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin edildi.AKOM İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini ve yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği duyuruldu. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
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AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'

18:32 25.07.2024
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW075214İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW075214
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı.
AKOM'dan yapılan açıklamada ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, Cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin edildi.
AKOM İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini ve yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği duyuruldu.
Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
sağanak yağmur, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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