https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/akom-saat-verdi-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1086213659.html
AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'
AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'
Sputnik Türkiye
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T18:32+0300
2024-07-25T18:32+0300
2024-07-25T18:32+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
istanbul
yağış
sağanak yağış uyarısı
uyarı
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AKOM'dan yapılan açıklamada ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, Cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin edildi.AKOM İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini ve yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği duyuruldu. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagis-uyarisi-istanbul-dahil-14-sehir-icin-sari-alarm-verildi-1086190737.html
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AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı.
AKOM'dan yapılan açıklamada ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, Cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin edildi.
AKOM İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini ve yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği duyuruldu.
Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.