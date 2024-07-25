https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/akom-saat-verdi-istanbulda-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1086213659.html

AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'

AKOM saat verdi: 'İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor'

Sputnik Türkiye

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T18:32+0300

2024-07-25T18:32+0300

2024-07-25T18:32+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

istanbul

yağış

sağanak yağış uyarısı

uyarı

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AKOM'dan yapılan açıklamada ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, Cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin edildi.AKOM İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini ve yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edildiği duyuruldu. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/meteorolojiden-son-dakika-saganak-yagis-uyarisi-istanbul-dahil-14-sehir-icin-sari-alarm-verildi-1086190737.html

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