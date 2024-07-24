https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/israilli-sporcularin-olimpiyatlara-katilmasini-savunan-emmanuel-macron-ulkemize-hos-geldiniz-1086150677.html
İsrailli sporcuların olimpiyatlara katılmasını savunan Emmanuel Macron: 'Ülkemize hoş geldiniz'
İsrailli sporcuların olimpiyatlara katılmasını savunan Emmanuel Macron: 'Ülkemize hoş geldiniz'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Olimpiyat Oyunları kapsamında Rus sporcular ve İsrailli sporcular arasında çifte standart uygulandığı eleştirilerini de... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T00:02+0300
2024-07-24T00:02+0300
2024-07-24T00:02+0300
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israil-filistin
benyamin netanyahu
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok farklı durumlar olduğunu öne süren Macron, İsrail'in kendisini müdafaa etme hakkı olduğunu savundu.Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla müsabakalara katılabilmesi gerektiğini savunan Macron, aralarında derin anlaşmazlıklar olsa da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Olimpiyatlar için Paris'e geldiği takdirde bir 'başbakan' gibi ağırlanacağını kaydetti.'Genel seçimlerde başı çeken parti Ulusal Birlik oldu'Genel seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Meclis'te en çok sandalye sayısına ulaşan parti olması hakkında Macron, "Genel seçimlerde başı çeken parti Ulusal Birlik oldu" dedi.Macron, 11 milyon oy toplamasına rağmen RN partisinin Ulusal Meclis bürosundan herhangi bir yetkili göreve ulaşmamasının "kötü bir şey" olduğunu kaydederek, geçen hafta Genel Kurul'da yapılan Meclis Başkanı oylaması sırasında solcu milletvekillerinin aşırı sağcı milletvekilli Flavien Termet'in elini sıkmamasını eleştirdi.İktidarın seçimleri kaybettiğini söyleyen Macron, 'kimsenin bu seçimleri kazanmadığını' savundu. Macron, "Herhangi bir parti programını uygulayamaz, ne (sol ittifakı) Yeni Halk Cephesi, ne iktidar çoğunluğu, ne de Cumhuriyetçi sağ. Tavizler vermek gerekecek" diye konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı, seçimleri birinci sırada bitiren ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin Meclis'te salt çoğunluğu bulunmadığını, bunun için 100 milletvekili eksiği olduğunu belirtti.'Benim arzum bir an önce hükümeti kurabilmek'Macron, hükümetin Ağustos ortasında kurulacağını şu ifadelerle açıkladı:'İstifa etmeyeceğim'İstifa edip etmeyeceğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya Macron, "Fransızlar bana bir görev verdi, ben de onu tam olarak üstleneceğim. Ülke için istikrar diliyorum" diye konuştu.Aşırı sağın yükselişinin Fransa'ya özgü bir durum olmadığının altını çizen Macron, "Aşırı sağ Fransa'da yükseldi, tıpkı son yıllarda Avrupa'nın tamamında hatta güçsüz olduğu ülkelerdeki gibi" değerlendirmesinde bulundu.'Gazze ve işgal altındaki topraklarda yaşananlar kabul edilemez'Emmanuel Macron, "Başbakan Benyamin Netanyahu ile çok ciddi anlaşmazlık içindeyim. İsrail devletinin güvenliğine bağlıyım ancak iki devletli çözüme ve ateşkesin sağlanmasına da bağlıyım. Bugün Gazze ve ayrıca işgal altındaki topraklarda yaşananlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Macron, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapılacağını teyit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kremlin-iocun-siyasetle-arasina-mesafe-koymak-istememesi-olimpiyatlara-zarar-veriyor-1082429211.html
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fransa, emmanuel macron, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları
fransa, emmanuel macron, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, 2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları
İsrailli sporcuların olimpiyatlara katılmasını savunan Emmanuel Macron: 'Ülkemize hoş geldiniz'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Olimpiyat Oyunları kapsamında Rus sporcular ve İsrailli sporcular arasında çifte standart uygulandığı eleştirilerini de yanıtlayarak 'olimpiyatlarda siyaset yapmadıklarını dile getirdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok farklı durumlar olduğunu öne süren Macron, İsrail'in kendisini müdafaa etme hakkı olduğunu savundu.
Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da kınadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
Bir yıl önce bazı federasyonların Rusların (Olimpiyatlara) gelmesinden yana olduğu tartışılıyordu. Her zaman söyledim, karar verecek olan IOC'dir (Uluslararası Olimpiyat Komitesi). Biz Olimpiyatlarla siyaset yapmayız. Bu yüzden burada söylemek istiyorum: İsrailli sporcular ülkemize hoş geldi.
İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla müsabakalara katılabilmesi gerektiğini savunan Macron, aralarında derin anlaşmazlıklar olsa da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Olimpiyatlar için Paris'e geldiği takdirde bir 'başbakan' gibi ağırlanacağını kaydetti.
'Genel seçimlerde başı çeken parti Ulusal Birlik oldu'
Genel seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Meclis'te en çok sandalye sayısına ulaşan parti olması hakkında Macron, "Genel seçimlerde başı çeken parti Ulusal Birlik oldu" dedi.
Macron, 11 milyon oy toplamasına rağmen RN partisinin Ulusal Meclis bürosundan herhangi bir yetkili göreve ulaşmamasının "kötü bir şey" olduğunu kaydederek, geçen hafta Genel Kurul'da yapılan Meclis Başkanı oylaması sırasında solcu milletvekillerinin aşırı sağcı milletvekilli Flavien Termet'in elini sıkmamasını eleştirdi.
İktidarın seçimleri kaybettiğini söyleyen Macron, 'kimsenin bu seçimleri kazanmadığını' savundu. Macron, "Herhangi bir parti programını uygulayamaz, ne (sol ittifakı) Yeni Halk Cephesi, ne iktidar çoğunluğu, ne de Cumhuriyetçi sağ. Tavizler vermek gerekecek" diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı, seçimleri birinci sırada bitiren ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin Meclis'te salt çoğunluğu bulunmadığını, bunun için 100 milletvekili eksiği olduğunu belirtti.
'Benim arzum bir an önce hükümeti kurabilmek'
Macron, hükümetin Ağustos ortasında kurulacağını şu ifadelerle açıkladı:
Benim arzum bir an önce hükümeti kurabilmek. Ülkenin karar alacak ve bütçe hazırlayacak bir hükümete ihtiyacı var. Açıkçası, ağustos ortasına kadar Olimpiyat Oyunları'na odaklanmamız gerekiyor, bunun ardından görüşmelerin gidişatına göre başbakan atamak ve ona hükümet kurma görevini vermek benim sorumluluğum olacak.
İstifa edip etmeyeceğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya Macron, "Fransızlar bana bir görev verdi, ben de onu tam olarak üstleneceğim. Ülke için istikrar diliyorum" diye konuştu.
Aşırı sağın yükselişinin Fransa'ya özgü bir durum olmadığının altını çizen Macron, "Aşırı sağ Fransa'da yükseldi, tıpkı son yıllarda Avrupa'nın tamamında hatta güçsüz olduğu ülkelerdeki gibi" değerlendirmesinde bulundu.
'Gazze ve işgal altındaki topraklarda yaşananlar kabul edilemez'
Emmanuel Macron, "Başbakan Benyamin Netanyahu ile çok ciddi anlaşmazlık içindeyim. İsrail devletinin güvenliğine bağlıyım ancak iki devletli çözüme ve ateşkesin sağlanmasına da bağlıyım. Bugün Gazze ve ayrıca işgal altındaki topraklarda yaşananlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Macron, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapılacağını teyit etti.