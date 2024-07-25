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Özel'den sokak hayvanları açıklaması: 'Mücadele ettik ve canlarımızı katliamdan kurtardık'
Özel'den sokak hayvanları açıklaması: 'Mücadele ettik ve canlarımızı katliamdan kurtardık'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek burada SGK borcu bulunan belediyeler ve sokak hayvanları yasasına ilişkin... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T18:14+0300
2024-07-25T18:14+0300
politika
chp
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özgür özel
sokak hayvanları
sgk
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Sokak hayvanları sorununa da değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları sorunu olduğu belirterek çözümün katliam olmadığını dile getirdi.Özel konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ancak tehlikenin geçmiş geçmediğini ifade eden Özel açıklamasında, "Şimdi de diyor ki köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Burada belediyelere bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. Ve zımnen belediye başkanlarına diyor ki bu işi çöz ya çöz, ya cezayı alırsın. Altlarında imzaları var 4 sene önce birlikte imza attık araştırma komisyonuna hayvan hakları fonu kurulacak dedik. Milli Piyango'dan Spor Toto'dan lotodan, at yarışından yapılacak kesintilerle bu fonda hayvanların ihtiyacı kadar barınak, kısırlaştırma ve sahiplendirme projeleri yürütülecek. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza vermeye çalışıyorlar. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya, dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum” cümlelerini dile getirdi.'SGK'ya en çok borçlu belediyeler AK Parti'den aldığımız belediyeler'Konuşmasında son günlerin tartışma konusu olan belediyelerin SGK'ya borçlar hususuna da değinen Özel şu cümleleri kaydetti:'Çıkar o sırtındaki küfeyi biz alalım'Emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarına da dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Taşıdığı iktidarın sorumluluğu Erdoğan'a ağır geliyor. Diyor ki 'muhalefetin sırtında küfe yok.' E biz de onu söylüyoruz. Millete gittin dedin ki 'verin yetkiyi, görün etkiyi.' Enflasyon, faiz, döviz nasıl düşürülür, işsizlik nasıl bitirilir ben yapacağım” dedin. Millet yetkiyi verdi, senin sırtına küfeyi koydu. Şimdi emekliye zam yap, yok 12 bin 500 lira yeter. Diyoruz ki emekliye sahip çık, “para yok” diyor. Emekli maaşını 12 bin 500 yaptı 33 milyar gitti. Koy 100 milyar yapalım 17 bin 500 lira “yok, veremem. Muhalefetin sırtında küfe yok” diyor. Erdoğan'a emekli ağır geliyor, asgari ücretli ağır geliyor. Çiftçi, esnaf ağır geliyor. Diyor ki “taşıyamıyorum, yük ağır.” Ağırsa bırak, çıkar küfeyi. Bize ver bak nasıl taşıyacağız emekliyi, asgari ücretliyi, nasıl yeniden milletin efendisi yapacağız yeniden köylüleri. Küfeyi taşıyamayan bırakacak. Ne dedik? Emekliye, asgari ücretliye vermezsen geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur. Biz. Erdoğan geçen sene 660 milyar lira kesinleşmiş vergisini affetti. Zengin şirketlerin, 46 şirketin. 660 milyar vergisini affetti. Ama şurada oturan emekli amcamın maaşına 12 bin 500 lira yapmak için 33 milyarı çok görüyor. 17 bin 500 için 100 milyar lazım. Sen 100 milyar değil 600 milyarı yandaşlara bulacaksın, altıda birini emekliye gelince bulamayacaksın. Çıkar o küfeyi sırtından, küfeyi alacağız, emeklileri en güzel yerlere taşıyacağız” diye konuştu.'Hizmeti engellemek için belediyelerin borçlarını tahsil etmek istiyorlar'Seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Belediyeler SGK'ya çok borçlu. Borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok” söylemini değerlendiren Özgür Özel konuşmasında şu cümleleri vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-sgkye-en-fazla-borcu-olan-5-belediyeyi-acikladi-1086206041.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sokak hayvanları, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), prim borcu, balıkesir
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sokak hayvanları, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), prim borcu, balıkesir

Özel'den sokak hayvanları açıklaması: 'Mücadele ettik ve canlarımızı katliamdan kurtardık'

18:14 25.07.2024
© AA / Mustafa YılmazCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesini ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AA / Mustafa Yılmaz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek burada SGK borcu bulunan belediyeler ve sokak hayvanları yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sokak hayvanları sorununa da değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları sorunu olduğu belirterek çözümün katliam olmadığını dile getirdi.
Özel konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleriyle Balıkesir'den iki vekilimiz, grubumuzdaki 127 ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da barınağa toplanıp bir ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek altı saat içinde acı acı seslerle katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı, kendilerini tebrik ediyorum.
Ancak tehlikenin geçmiş geçmediğini ifade eden Özel açıklamasında, "Şimdi de diyor ki köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Burada belediyelere bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. Ve zımnen belediye başkanlarına diyor ki bu işi çöz ya çöz, ya cezayı alırsın. Altlarında imzaları var 4 sene önce birlikte imza attık araştırma komisyonuna hayvan hakları fonu kurulacak dedik. Milli Piyango'dan Spor Toto'dan lotodan, at yarışından yapılacak kesintilerle bu fonda hayvanların ihtiyacı kadar barınak, kısırlaştırma ve sahiplendirme projeleri yürütülecek. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza vermeye çalışıyorlar. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya, dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum” cümlelerini dile getirdi.

'SGK'ya en çok borçlu belediyeler AK Parti'den aldığımız belediyeler'

Konuşmasında son günlerin tartışma konusu olan belediyelerin SGK'ya borçlar hususuna da değinen Özel şu cümleleri kaydetti:
Bakın SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 milyon liradır. Son Sayıştay raporlarına göre en borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra, Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli'dir, Bakın en borçlu 5 belediye, beşi de AK Parti'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemediği parayı bizden kesiyorlar, kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, desin ki bakın CHP geldi çöpleri toplamıyor. İstiyor ki toplu taşıma aksasın CHP yapamıyor desin. Yollar yapılmasın, bak diyecek CHP demek çukur demek. Şunu söyleyelim. Hapırsan da köpürsen de neye başvurursan başvur, bir yolunu bulacağız. Bu hizmeti yapacağız. Milletin gönlünü fethedeceğiz. Ve o iktidarı senin elinden alacağız. Söz veriyorum. Ant içiyorum.

'Çıkar o sırtındaki küfeyi biz alalım'

Emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarına da dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Taşıdığı iktidarın sorumluluğu Erdoğan'a ağır geliyor. Diyor ki 'muhalefetin sırtında küfe yok.' E biz de onu söylüyoruz. Millete gittin dedin ki 'verin yetkiyi, görün etkiyi.' Enflasyon, faiz, döviz nasıl düşürülür, işsizlik nasıl bitirilir ben yapacağım” dedin. Millet yetkiyi verdi, senin sırtına küfeyi koydu. Şimdi emekliye zam yap, yok 12 bin 500 lira yeter. Diyoruz ki emekliye sahip çık, “para yok” diyor. Emekli maaşını 12 bin 500 yaptı 33 milyar gitti. Koy 100 milyar yapalım 17 bin 500 lira “yok, veremem. Muhalefetin sırtında küfe yok” diyor. Erdoğan'a emekli ağır geliyor, asgari ücretli ağır geliyor. Çiftçi, esnaf ağır geliyor. Diyor ki “taşıyamıyorum, yük ağır.” Ağırsa bırak, çıkar küfeyi. Bize ver bak nasıl taşıyacağız emekliyi, asgari ücretliyi, nasıl yeniden milletin efendisi yapacağız yeniden köylüleri. Küfeyi taşıyamayan bırakacak. Ne dedik? Emekliye, asgari ücretliye vermezsen geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur. Biz. Erdoğan geçen sene 660 milyar lira kesinleşmiş vergisini affetti. Zengin şirketlerin, 46 şirketin. 660 milyar vergisini affetti. Ama şurada oturan emekli amcamın maaşına 12 bin 500 lira yapmak için 33 milyarı çok görüyor. 17 bin 500 için 100 milyar lazım. Sen 100 milyar değil 600 milyarı yandaşlara bulacaksın, altıda birini emekliye gelince bulamayacaksın. Çıkar o küfeyi sırtından, küfeyi alacağız, emeklileri en güzel yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

'Hizmeti engellemek için belediyelerin borçlarını tahsil etmek istiyorlar'

Seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Belediyeler SGK'ya çok borçlu. Borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok” söylemini değerlendiren Özgür Özel konuşmasında şu cümleleri vurguladı:
Ama hazımsızlar durmuyor, durmuyor. Dün Sayın Erdoğan demiş ki “efendim belediyeler SGK'ya çok borçlu. Borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok.” Bir kere tam buradan başlayayım. Gerçekten Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10, sen yaptın. Esas esas hazımsızlık şudur. Diyor ki belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet, bu kadar borca, bu kadar imkansızlığa rağmen içi içine sığmıyor. Bana diyor genel başkanım şuraya meydan yapacağım. Şuradan tramvay geçireceğim, şuraya şunu yapacağım. Ama bir yandan da işin parasal boyutu canını sıkıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz, kaynak buluyoruz, imzayı atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne işler yaptığını görmesin diye. Kentsel dönüşüme para buluyoruz imza atmıyor. Deprem olacak insanlar ölecek orada bile siyaset yapıyorlar. Önünde dünya kadar dosya var. Kentsel dönüşüm için, toplu taşıma için, temiz su için, çevre için ama imzaları atmayarak Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. Şimdi de gelmiş. Geçmişten bugüne AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve vergi dairesine inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla gelmiş burada belediyecilik yapmış. Ona rağmen kazanmışız. Şimdi diyor ki AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim. Bunun tek amacı var. Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Buradan sesleniyorum. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda, bunu millet görüyor, bana bunun hesabını ilk sandıkta soracak.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
POLİTİKA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyeyi açıkladı
16:06
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