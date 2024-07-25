https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ozelden-sokak-hayvanlari-aciklamasi-mucadele-ettik-ve-canlarimizi-katliamdan-kurtardik-1086212836.html

Özel'den sokak hayvanları açıklaması: 'Mücadele ettik ve canlarımızı katliamdan kurtardık'

Özel'den sokak hayvanları açıklaması: 'Mücadele ettik ve canlarımızı katliamdan kurtardık'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek burada SGK borcu bulunan belediyeler ve sokak hayvanları yasasına ilişkin... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T18:14+0300

2024-07-25T18:14+0300

2024-07-25T18:14+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

sokak hayvanları

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

prim borcu

balıkesir

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Sokak hayvanları sorununa da değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları sorunu olduğu belirterek çözümün katliam olmadığını dile getirdi.Özel konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ancak tehlikenin geçmiş geçmediğini ifade eden Özel açıklamasında, "Şimdi de diyor ki köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Burada belediyelere bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor. Ve zımnen belediye başkanlarına diyor ki bu işi çöz ya çöz, ya cezayı alırsın. Altlarında imzaları var 4 sene önce birlikte imza attık araştırma komisyonuna hayvan hakları fonu kurulacak dedik. Milli Piyango'dan Spor Toto'dan lotodan, at yarışından yapılacak kesintilerle bu fonda hayvanların ihtiyacı kadar barınak, kısırlaştırma ve sahiplendirme projeleri yürütülecek. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza vermeye çalışıyorlar. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya, dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum” cümlelerini dile getirdi.'SGK'ya en çok borçlu belediyeler AK Parti'den aldığımız belediyeler'Konuşmasında son günlerin tartışma konusu olan belediyelerin SGK'ya borçlar hususuna da değinen Özel şu cümleleri kaydetti:'Çıkar o sırtındaki küfeyi biz alalım'Emeklilerin ve asgari ücretlilerin sorunlarına da dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Taşıdığı iktidarın sorumluluğu Erdoğan'a ağır geliyor. Diyor ki 'muhalefetin sırtında küfe yok.' E biz de onu söylüyoruz. Millete gittin dedin ki 'verin yetkiyi, görün etkiyi.' Enflasyon, faiz, döviz nasıl düşürülür, işsizlik nasıl bitirilir ben yapacağım” dedin. Millet yetkiyi verdi, senin sırtına küfeyi koydu. Şimdi emekliye zam yap, yok 12 bin 500 lira yeter. Diyoruz ki emekliye sahip çık, “para yok” diyor. Emekli maaşını 12 bin 500 yaptı 33 milyar gitti. Koy 100 milyar yapalım 17 bin 500 lira “yok, veremem. Muhalefetin sırtında küfe yok” diyor. Erdoğan'a emekli ağır geliyor, asgari ücretli ağır geliyor. Çiftçi, esnaf ağır geliyor. Diyor ki “taşıyamıyorum, yük ağır.” Ağırsa bırak, çıkar küfeyi. Bize ver bak nasıl taşıyacağız emekliyi, asgari ücretliyi, nasıl yeniden milletin efendisi yapacağız yeniden köylüleri. Küfeyi taşıyamayan bırakacak. Ne dedik? Emekliye, asgari ücretliye vermezsen geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur. Biz. Erdoğan geçen sene 660 milyar lira kesinleşmiş vergisini affetti. Zengin şirketlerin, 46 şirketin. 660 milyar vergisini affetti. Ama şurada oturan emekli amcamın maaşına 12 bin 500 lira yapmak için 33 milyarı çok görüyor. 17 bin 500 için 100 milyar lazım. Sen 100 milyar değil 600 milyarı yandaşlara bulacaksın, altıda birini emekliye gelince bulamayacaksın. Çıkar o küfeyi sırtından, küfeyi alacağız, emeklileri en güzel yerlere taşıyacağız” diye konuştu.'Hizmeti engellemek için belediyelerin borçlarını tahsil etmek istiyorlar'Seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Belediyeler SGK'ya çok borçlu. Borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok” söylemini değerlendiren Özgür Özel konuşmasında şu cümleleri vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-isikhan-sgkye-en-fazla-borcu-olan-5-belediyeyi-acikladi-1086206041.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sokak hayvanları, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), prim borcu, balıkesir