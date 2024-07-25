https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/moskovadan-kacip-bodrumda-yakalanan-teroristle-ilgili-yeni-detaylara-ulasildi-1086201665.html

Moskova’dan kaçıp Bodrum’da yakalanan teröristle ilgili yeni detaylara ulaşıldı

Moskova’dan kaçıp Bodrum’da yakalanan teröristle ilgili yeni detaylara ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Başkent Moskova’nın kuzeyinde üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenledikten sonra Bodrum’da yakalanan zanlıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T13:57+0300

2024-07-25T13:57+0300

2024-07-25T14:40+0300

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Rusya Soruşturma Komitesi, Yevgeniy Serebryakov isimli Rus vatandaşının terörist bir grubun parçası olarak hareket ettiğine dikkat çekerken, “Soruşturma Komitesi, Serebryakov'un rollerin dağıtıldığı bir suç grubunun parçası olarak hareket ettiğine inanmak için her türlü nedene sahiptir. Patlamayı bizzat kendisi gerçekleştirmiştir. Şimdi bu suçu organize edenlerin tespiti için önlemler alınmaktadır” ifadelerine yer verdi.Bodrum'da gözaltına alınan Rus vatandaşı Yevgeniy Serebryakov’un, yerel mahkemenin tutuklama kararının ardından Rusya tarafına teslim edileceği kaydedilirken, zanlının Rus tarafına iadesinin Bodrum Havalimanı’nda gerçekleşeceği de konuşuluyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bir gün önce Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, 'Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği' bilgisi iletilmiştir" cümlesine yer vermişti.Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40’ta Bodrum Havalimanından sıradan bir turist olarak giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı bilgisi yer verilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:Yakalanarak gözaltına alınan Serebryakov ile beraberindeki 1 kişi akşamüstü saatlerinde Bodrum Devlet Hastanesi’ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla'ya gönderilmişti.Mahkemeden açıklamaMahkemeden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre soruşturma makamı, Moskova'da bombalı saldırı faillerinin gıyaben tutuklanmasını talep etmişti.Açıklamada ayrıca failin yasa dışı patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak, 2 veya daha fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edildi.Ne olmuştu?Dün sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir bölgede bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere şoför koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki kurbanın ayakları koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarıldı.Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusyada-bombali-saldiri-duzenleyen-terorist-bodrumda-yakalandi-1086175579.html

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