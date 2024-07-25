https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/komodo-ejderiyle-ilgili-cigir-acan-kesif-boyle-bir-sey-nasil-olabilir-baska-hicbir-hayvanda-yok-1086189742.html

Komodo ejderiyle ilgili çığır açan keşif: 'Böyle bir şey nasıl olabilir, başka hiçbir hayvanda yok'

Komodo ejderiyle ilgili çığır açan keşif: 'Böyle bir şey nasıl olabilir, başka hiçbir hayvanda yok'

Sputnik Türkiye

Komodo ejderlerinin dişlerinin uç kısımlarının demirden tabakayla kaplı olduğu tespit edildi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T07:49+0300

2024-07-25T07:49+0300

2024-07-25T07:49+0300

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komodo ejderi

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Bilim insanları, Komodo ejderlerinin dişlerinin tırtıklı uç kısımlarında avlarını rahatça parçalamalarına yardımcı demirden tabaka olduğunu belirledi.İngiltere'deki King's College London'dan araştırmacılar, gelişmiş kimyasal ve yapısal görüntüleme teknikleri kullanarak, dünyanın en büyük kertenkelesi olarak kabul edilen Komodo ejderinin dişlerine ilişkin yeni bilgiye ulaştı.Bilim insanları, yaptıkları incelemeler sonucu, türün dişlerinin uçlarında bulunan tırtıklı kısımların demir açısından oldukça zengin bir tabakayla kaplı olduğunu ortaya çıkardı.Aralarında monitör kertenkeleleri ve bazı timsah türlerinin bulunduğu birçok sürüngenin dişlerinde de bir miktar demir bulunduğunu belirten araştırmacılar, bu tabakanın, diğer sürüngenlerden farklı olarak Komodo ejderinin dişlerinin uç kısımlarında yoğunlaştığını, dişi turuncu renge boyadığını ve dişin keskinliğini korumada yardımcı olduğunu kaydetti.Hi̇çbi̇r etçi̇l sürüngende yokBilim insanları, bu özelliğin, Komodo ejderinin avını rahatça parçalamasına yardımcı olduğuna dikkati çekerek, bunun daha önce hiçbir etçil sürüngende tespit edilmediğini vurguladı.Komodo ejderleri, dünyada sadece Endonezya'nın türle aynı adı taşıyan milli parkında ve Flores ile bazı adalarında bulunuyor.Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin verilerine göre, doğada sadece 3 bin 458 Komodo ejderi kaldı.Boyları 3 metreye ve ağırlıkları da 90 kilograma kadar çıkabilen sürüngenler, insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin yaşam alanlarını yok etmesi nedeniyle tehlike altında.Çalışmanın detaylarına "Nature Ecology & Evolution" dergisinde yer verildi.

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komodo ejderi, komodo adası, demir, bilim, bilim insanları, araştırma, bulgu