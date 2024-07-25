https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/fenerbahce-ayriligi-resmen-duyurdu-1086188914.html

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu: Westerlo'ya gidiyor

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu: Westerlo'ya gidiyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, genç futbolcu Emir Ortakaya'yı, Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T07:12+0300

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

emir ortakaya

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.Emir Ortakaya istatistikleriGeçtiğimiz sezon 1’inci Lig ekibi Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, 30 maçta görev aldı. Söz konusu bu maçlarda genç oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, emir ortakaya