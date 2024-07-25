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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu: Westerlo'ya gidiyor
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu: Westerlo'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, genç futbolcu Emir Ortakaya'yı, Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T07:12+0300
2024-07-25T07:12+0300
2024-07-25T07:14+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
emir ortakaya
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.Emir Ortakaya istatistikleriGeçtiğimiz sezon 1’inci Lig ekibi Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, 30 maçta görev aldı. Söz konusu bu maçlarda genç oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1086154553.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, emir ortakaya
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, emir ortakaya
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu: Westerlo'ya gidiyor
07:12 25.07.2024 (güncellendi: 07:14 25.07.2024)
Fenerbahçe Spor Kulübü, genç futbolcu Emir Ortakaya'yı, Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.
Emir Ortakaya istatistikleri
Geçtiğimiz sezon 1’inci Lig ekibi Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, 30 maçta görev aldı. Söz konusu bu maçlarda genç oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.