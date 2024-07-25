https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/filipinlerde-15-milyon-litre-petrol-tasiyan-tanker-gemisi-alabora-oldu-1086195995.html

Filipinler'de 1.5 milyon litre petrol taşıyan tanker gemisi alabora oldu

Filipinler'de 1.5 milyon litre petrol taşıyan tanker gemisi alabora oldu

Sputnik Türkiye

Filipinler'in Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan tanker gemisinin alabora olduğu bildirildi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T11:33+0300

2024-07-25T11:33+0300

2024-07-25T11:33+0300

dünya

filipinler

tanker

petrol tankeri

petrol sızıntısı

ferdinand marcos

yakıt

alabora

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Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) haberine göre, Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Bautista, yaklaşık 1.5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan 'MT Terra Nova' tanker gemisinin, Bataan bölgesi açıklarında alabora olduğunu ve 17 kişilik mürettebattan 16'sının kurtarıldığını söyledi.Kayıp bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bautista, tanker gemisinin alabora olması nedeniyle petrol sızıntısı yaşandığını ifade etti.Bautista, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaların yetkililerin müdahalesini zorlaştırdığını kaydetti.Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. da yaptığı açıklamada, ilgili kurumlara, petrol sızıntısının neden olduğu çevresel etkileri değerlendirmeleri için talimat verdiğini söyledi.

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filipinler, tanker, petrol tankeri, petrol sızıntısı, ferdinand marcos, yakıt, alabora