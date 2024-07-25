https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/peskov-putinin-turkiye-ziyareti-icin-hazirliklar-yogun-bir-sekilde-suruyor-1086193921.html

Peskov: Putin'in Türkiye ziyareti için hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor

Peskov: Putin'in Türkiye ziyareti için hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in Türkiye ziyareti büyük bir merakla beklenirken Kremlin'den ziyaretle ilgili yeni bir açıklama geldi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T10:15+0300

2024-07-25T10:15+0300

2024-07-25T10:15+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

putin'in türkiye ziyareti

kremlin

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085485545_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_bb4b83740fac008d4d046f1750add82e.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.Sputnik'e demeç veren Peskov, Putin'in uzun süredir beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili soruyu yanıtladı.Hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Peskov, "Ancak henüz tarih belli değil" ifadelerini kullandı.Putin ve Erdoğan ay başında görüşmüştüTemmuz başında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan 24. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin'le görüşmüştü.İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki çözüm arayışları, terörle mücadele ele alındı" açıklaması yapılıştı.Erdoğan'ın Putin'e, Türkiye'nin önce ateşkes, ardından barış için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini ifade ettiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/turkiye-suriye-yakinlasmasi-gundemdeyken-putin-ve-esad-moskovada-gorustu-1086192014.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, putin'in türkiye ziyareti, kremlin, dmitriy peskov