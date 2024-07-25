Peskov: Putin'in Türkiye ziyareti için hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor
© TCCB / Murat Çetinmühürdarputin erdoğan astana
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Rusya lideri Putin'in Türkiye ziyareti büyük bir merakla beklenirken Kremlin'den ziyaretle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.
Sputnik'e demeç veren Peskov, Putin'in uzun süredir beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili soruyu yanıtladı.
Hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Peskov, "Ancak henüz tarih belli değil" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e demeç veren Peskov, Putin'in uzun süredir beklenen Türkiye ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili soruyu yanıtladı.
Hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Peskov, "Ancak henüz tarih belli değil" ifadelerini kullandı.
Putin ve Erdoğan ay başında görüşmüştü
Temmuz başında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan 24. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin'le görüşmüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki çözüm arayışları, terörle mücadele ele alındı" açıklaması yapılıştı.
Erdoğan'ın Putin'e, Türkiye'nin önce ateşkes, ardından barış için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini ifade ettiği bildirilmişti.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin saldırıları, Suriye'deki çözüm arayışları, terörle mücadele ele alındı" açıklaması yapılıştı.
Erdoğan'ın Putin'e, Türkiye'nin önce ateşkes, ardından barış için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini ifade ettiği bildirilmişti.