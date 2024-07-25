https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/cinli-bilim-insanlari-evrenin-en-yuksek-enerjili-gama-isini-hattini-kesfetti-1086218623.html

Çinli bilim insanları, evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti

Çinli bilim insanları, evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti

Sputnik Türkiye

Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsünden (IHEP) bilim insanları, evrende şu ana kadar görülen en yüksek enerjili gama ışını hattını... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T20:36+0300

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Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü'nden (IHEP) bilim insanları, evrende şu ana kadar görülen en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti.Bilim insanlarınca gözlemlenen gama ışını hattının, 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip olduğu saptandı.Bu hattın evrendeki gök cisimleri tarafından şimdiye kadar yayılan en yüksek enerjili spektral çizgi özelliği gösterdiğini belirten bilim insanları, bunun, gama ışını hatlarının yapısı ve faaliyetleri hakkında önemli veriler sunduğunu bildirdi.Araştırma 'Science China Physics, Mechanics & Astronomy' dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/israilde-beyin-yiyen-amip-panigi-basladi-1086210166.html

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