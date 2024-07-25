https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/israilde-beyin-yiyen-amip-panigi-basladi-1086210166.html

İsrail'de beyin yiyen amip paniği başladı

İsrail'de beyin yiyen amip paniği başladı

Sputnik Türkiye

İsrail'de bir kişinin beyin yiyen amip nedeniyle ölmesi ve bir çocuğun da benzer şüpheyle hastaneye kaldırılmasının ardından 100'den fazla kişinin sağlık... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T17:04+0300

2024-07-25T17:04+0300

2024-07-25T17:04+0300

yaşam

beyin yiyen amip

amip

israil

sağlık

burun

can kaybı

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Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki bir su parkında yüzen 2 kişide beyin yiyen amip tespit edildiği belirtildi.Bu kişilerden 25 yaşında olduğu belirtilen adamın öldüğü, durumu ağır olan 10 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.Sağlık Bakanlığının söz konusu su parkının kapatılması talimatını verdiği kaydedildi. Bakanlığın ayrıca son 2 haftada bu parkı ziyaret eden kişilerden ateş, baş ağrısı veya kusma gibi şikayetleri olan kişilerden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelerini istediği aktarıldı.Bunun üzerine 100'den fazla kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi."Naegleria fowleri" adlı amip beyne burundan geçiyor. Uzmanlar, bu amip türünün bulaştığı kişilerin hayatta kalma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230723/abdde-2-yasinda-bir-cocuk-beyin-yiyen-amipten-oldu-1073857296.html

israil

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beyin yiyen amip, amip, israil, sağlık, burun, can kaybı